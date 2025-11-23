شهید هیثم طباطبایی از فرماندهان جنبش حزب‌الله لبنان در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که عصر امروز به وقوع پیوست، به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ساعاتی پس از حمله رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت و اعلام شهادت ۵ نفر، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که یکی از شهدای این حمله تجاوزکارانه «هیثم طباطبایی» از فرماندهان برجسته این جنبش بوده است.

حزب‌الله اعلام کرد: با افتخار و سربلندی به مقاومت و مردم لبنان، شهادت هیثم علی طباطبایی (سید ابوعلی)، رهبر بزرگ جهادی را اعلام می‌کنیم. فرمانده طباطبایی در دفاع از لبنان و مردم آن پس از حمله خائنانه اسرائیل به منطقه «حاره حریک» در حومه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

در ادامه این بیانیه آمده است: این فرمانده بزرگ پس از زندگی سرشار از جهاد، پایداری در مسیر مقاومت و تلاش خستگی‌ناپذیر در مقابله با دشمن، به یاران شهید خود پیوست. این فرمانده شهید در مبارزه برای دفاع از سرزمین و مردم خود هیچ خستگی و کسالتی را احساس نکرد و از بدو تأسیس، زندگی خود را وقف مقاومت کرد. شهید طباطبایی از جمله کسانی بود که پایه‌های این مقاومت را بنا نهاد تا قوی و توانمند بماند، از میهن محافظت کند و به پیروزی‌ها دست یابد.

حزب‌الله در انتها خاطر نشان کرد: شهادت فرمانده طباطبایی، امید، عزم و قدرت را در رزمندگان همراهش و عزمی برای ادامه راه ایجاد خواهد کرد. رزمندگان خون پاک او را مانند خون همه رهبران شهید حمل خواهند کرد.

رژیم صهیونیستی عصر امروز حومه جنوبی بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. پس از این حمله، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی در لبنان گزارش داده بود که فرمانده «هیثم طباطبایی» در این حمله به شهادت رسیده است؛ اما حزب‌الله در آن زمان گفته بود که هنوز نمی‌تواند هویت شهدا را تایید کند.

گفته شده این فرمانده برجسته در سال ۱۹۶۸ در بیروت از مادری اهل جنوب لبنان و پدری ایرانی متولد شده بود، در جنوب لبنان بزرگ شد و در سن ۱۲ سالگی به حزب‌الله پیوست. رژیم صهیونیستی پیش از این و در سال ۲۰۱۵ تلاش کرده بود او را به شهادت برساند، اما موفق نشده بود.

منبع: المنار

برچسب ها: حزب الله لبنان ، شهادت فرمانده حزب الله ، حمله اسرائیل
