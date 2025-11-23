سخنگوی فدراسیون فوتبال از عذرخواهی مهدی طارمی از قلعه نویی بابت انتخاب پنالتی زن بازی با ازبکستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال اظهار کرد: قلعه نویی ۷ نفر را برای پنالتی زدن انتخاب کرده بود. عزت اللهی بین پنالتی زن‌ها بود که مصدوم شد. حسین زاده تعویض شد و علی علیپور به دلیل مصدومیت نمی‌توانست پنالتی بزند.

علوی درباره اینکه درست است طارمی بیان کرده که بگذارید پنالتی آخری را من بزنم، گفت: من صادقانه می‌گوید که این موضوع را نمی‌دانم، اما این را می‌دانم که بعد از پایان مسابقه وقتی تیم به هتل مراجعت می‌کند، طارمی به اتاق قلعه نویی رفت و بایت انتخاب میلاد محمدی برای زدن ضربه پنالتی عذرخواهی کرد.

او درباره اینکه درست است که طارمی پنالتی زن‌های بازی با ازبکستان را انتخاب کرده بود، گفت: نه، فقط طارمی پنالتی زن پنجم را انتخاب کرده بود. با توجه به اینکه میلاد محمدی ضربات پنالتی را در تمرینات گل کرده بود، از زاویه دید طارمی او می‌توانست پنالتی را گل کند. به هر حال این موضوع مورد تایید کادر فنی نبوده و طارمی هم عذر خواهی کرده است. مردم، فدراسیون فوتبال، رسانه‌ها باید برای آرامش تیم ملی در کنار یکدیگر باشند. ما نباید به سمتی برویم که به فوتبال مملکت کمک نمی‌کند و این باعث می‌شود که دچار مشکل شویم. ان شا الله بازیکنان مصدوم به زودی برمی گردند و سردار آزمون از ژانویه و سعید عزت اللهی از ۲ هفته آینده می‌تواند به فوتبال بازگردد و مهدی قایدی هم دارد به جمع ملی پوشان اضافه می‌شود به میادین بازگشته است.

علوی درباره اینکه احمد نوراللهی قرار نیست که به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شود، گفت: ایشان در آپدیت جدید تیم ملی فوتبال نبوده است. قلعه نویی مباحث و اصولی را مطرح می‌کند که قابل احترام است. این مسئله در ماه گذشته مطرح شد که درب مرکز ملی فوتبال باز است و از بزرگان فوتبال دعوت به عمل آمده بود که فقط ۲ نفر به این مرکز آمدند. من صحبتم این هست که فرصت خوبی برای کمک به تیم ملی فوتبال است که بزرگان فوتبال به مرکز ملی تشریف ببرند و فلسفه علم سرمربی تیم ملی را بشنوند و فلسفه علم خودشان هم در نظر بگیرند و قانع می‌شوند یا نمی‌شوند.

او درباره اینکه مربی قرار بود که به سر تمرین تیم ملی فوتبال بیاید و قلعه نویی بیان کرده که با الهویی هماهنگ کند، گفت: به هر حال برای ورود به کمپ تیم ملی فوتبال باید هماهنگی صورت بگیرد. من از اصحاب رسانه و مربیان خواهش می‌کنم که به مرکز ملی فوتبال تشریف بیاورند و با سرمربی تیم ملی صحبت کنم.

علوی بیان کرد: من از همین جا به تیم امید روانخواه تبریک می‌گویم که بازیکنان امید این فرصت دارند که در آستانه جام جهانی بدرخشند و سهمیه بیشتری از این تیم در جام جهانی حضور داشته باشند و این پیوستگی که بین تیم ملی امید و بزرگسال وجود دارد، اما در گذشته این موضوع نبود. برای اولین بار تیم ملی فوتبال در سید دوم قرعه کشی جام جهانی حضور دارد و تیم ملی فوتبال هم در رتبه ۲۰ رنکینگ فیفا قرار دارد و دومین تیم از آسیا بود که به جام جهانی راه یافت. آمار تیم ملی فوتبال دارد صحبت می‌کند. حالا هیچ فردی و سیستمی نمی‌تواند بگوید که من کامل هستم. قلعه نویی در روند برنامه ریزی تیم ملی نقد‌هایی مطرح کرده است که باید برطرف شود. حمایت همه جانبه‌ای از قلعه نویی انجام دادیم.

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: امروز صبح جلسه‌ای با حضور مهدی تاج و قلعه نویی و دیگر افراد اطراف تیم ملی برگزار شد تا اتفاق‌های تورنمنت العین بررسی شود. لزوم این جلسه احترام اعضای تیم ملی به مردم بود. بازیکنان با تجربه تیم ملی باید بیشتر حواسشان جمع باشد. بحث جوانگرایی و تغییر نسل برای قلعه نویی خیلی مهم است. او قرار است در دی ماه عازم عربستان شود تا بازی‌های تیم امید را از نزدیک مشاهده کند.

او بیان کرد: قلعه نویی با دستیاران خارجی خودش تماشاگر دربی خواهد بود. قلعه نویی کسی نیست که به این سادگی‌ها راضی شود. قطعا بازیکن تیم ملی باید پاسخگو به سرمربی باشد. ما نباید اجازه بدهیم بازیکن محوری رخ بدهد. همه بازیکنان لیگ و امید شانس حضور در تیم ملی را دارند. هنوز مشکل ویزای اعضای فدراسیون فوتبال برای قرعه کشی حل نشده است.