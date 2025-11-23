باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
واکنش‌ها به طرح ترامپ برای اوکراین + فیلم

طرح جدید دونالد ترامپ درباره اوکراین با موجی از انتقاد‌های شدید در داخل آمریکا روبه‌رو شده و برخی مقامات پیشین و رهبران کنگره آن را امتیازدهی یک‌طرفه به روسیه می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرحی که دونالد ترامپ برای حل‌وفصل بحران اوکراین مطرح کرده، با واکنش‌های تند در داخل آمریکا مواجه شده است. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، این طرح را «فروختن اوکراین» توصیف کرده و هشدار داده که اجرای آن عملاً به نفع مسکو تمام خواهد شد.

در همین حال، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، طرح ترامپ را «تسلیم محض در برابر روسیه» دانسته و گفته چنین رویکردی امنیت متحدان آمریکا را تضعیف می‌کند. این انتقادها نشان می‌دهد طرح پیشنهادی ترامپ نه‌تنها در عرصه بین‌المللی بلکه در داخل آمریکا نیز با مخالفت‌های جدی روبه‌روست.

