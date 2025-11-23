باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شهید هیثم طباطبایی از فرماندهان برجسته جنبش حزب‌الله لبنان در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی که عصر امروز به وقوع پیوست، به شهادت رسید.

به گفته یک منبع ارشد امنیتی لبنان، این فرمانده برجسته در سال ۱۹۶۸ در بیروت متولد شد. مادر او اهل جنوب لبنان و پدرش ایرانی بود. این منبع گفت که او بخشی از «نسل دوم» حزب‌الله بود که به همراه سایر رزمندگان این جنبش برای دفاع از مردم سوریه و یمن اعزام شد.

در طول چهار دهه، او چندین پست ارشد، از جمله در نیروی رضوان را بر عهده داشت و در طول جنگ سال گذشته لبنان با رژیم صهیونیستی، این فرمانده نقش رهبری بخش عملیات جنگ را ایفا کرد. رسانه‌های عبری می‌گویند که پس از برقراری آتش‌بس در پاییز سال گذشته، طباطبایی به عنوان رئیس ستاد منصوب شد و «به طور گسترده برای بازیابی آمادگی حزب‌الله برای جنگ با اسرائیل تلاش کرد».

وزارت امور خارجه آمریکا برای به شهادت رساندن این فرمانده برجسته حزب‌الله، ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. به گفته این وزارتخانه، طباطبایی رهبری نیروی رضوان حزب‌الله در سوریه و یمن را بر عهده داشت.

رژیم صهیونیستی پیش از این و در سال ۲۰۱۵ تلاش کرده بود او را به شهادت برساند، اما موفق نشده بود.

حزب‌الله لبنان دقایقی پیش شهادت او را «با افتخار و سربلندی» اعلام کرده و گفت که این فرمانده بزرگ پس از زندگی سرشار از جهاد به یاران شهید خود پیوسته است.

منبع: الجزیره