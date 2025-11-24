باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی پروین پیشکسوت فوتبال اظهار کرد: کسی که اولین بار وارد ورزش میشود، میگوید" یا علی کمکم کن". ان شا الله کاری کنیم که حال دل مردم خوب شود.
پروین درباره اینکه توسل به امام علی چقدر میتواند به ورزشکاران ما کمک کند، گفت: هر کسی وقتی وارد ورزش میشود با "یا علی" شروع میکند. من هر چه که به دست آوردم اول از خداوند و بعد از اهل بیت و سپس از مادرم گرفتم. فعلا خدا را شکر میکنم که میتوانم راه بروم و تنم سالم است.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه اوضاع و احوال تیم ملی را چطور میبیند، گفت: من یک گله از رسانهها و مردم خوبمان کنم. شما کاری کردید که وقتی من بخواهم کاری کنم باید اطراف خود را نگاه کنم که عکسی نگیرند. زمانی که علی دایی ۴ ساعت تمرین میکرد، چشمهایش دو دو میزد، مردم کجا بودند؟ درست نیست که الان به خاطر یک عکس به دایی توهین کنند. آن موقع که صد هزار نفر را در استادیوم آزادی شاد میکرد، حالا یک عکس انداخته است، چه اتفاقی میافتد؟
او افزود: درست است تیم ملی فوتبال بد بازی میکند و مردم دوست ندارند، اما به نظرم امیر قلعه نویی دارد تیمش را امتحان میکند. همچنین تیمهای قوی جلوی ایران نیستند و بعضی از آنها به ایران نمیآیند و برخی دیگر پول زیاد میخواهند.
پروین درباره اینکه قلعه نویی از او مشورت گرفته است، گفت: نه، من ۱۰ بار این حرف را زدم هر کسی مسئولیت میگیرد باید پاسخگو باشد. قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال است و من هم خیلی او را دوست دارم به خاطر اینکه حرمت پیشکسوتان را حفظ میکند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی ایران با بازگشت مصدومان پتانسیل صعود از گروهش در جام جهانی را دارد، بیان کرد: این موضوع بستگی به قرعه کشی جام جهانی دارد که با چه تیمهایی برخورد میکنیم.
پروین درباره اینکه خودش همیشه با بازیکن سالاری مبارزه میکرده است و به نظرش در تیم ملی بازیکن سالاری حاکم است یا نه! گفت: اگر واقعیت را بخواهید من میگویم که یک مقدار بازیکن سالاری در تیم ملی فوتبال هست.
او درباره اینکه نظرش در مورد اظهارات مهدی طارمی چیست، گفت: نظر خودش را بیان کرده است و من نمیتوانم در این باره صحبت کنم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه فضای تیم ملی فوتبال را چطور میبیند، بیان کرد: اگر بازیکنان یک تیم با هم رفیق نباشند به هیچ عنوان نتیجه نمیگیرند. زمانی که من مربی بودم، رفاقت در تیمم داشتم. بازیکنان تیمم چشم و پایشان را برای همدیگر میدادند، اما متاسفانه نه تنها بازیکنان پرسپولیس بلکه همه تیمها به خاطر پول راه میروند که صدمه نبینند.
پروین درباره اینکه به نظرش باند بازی در تیم ملی فوتبال وجود دارد، گفت: بله، یک مقدار باند بازی در تیم ملی فوتبال هست.
او درباره اینکه چرا پدیده در فوتبال ما کم شده و میانگین سنی بالا هست، گفت: جوانها را به تیمها راه نمیدهند و من خودم کسی بودم که جوانها را راه نمیدادم. الان فوتبال دنیا به سمت جوانگرایی رفته است. شما بارسلونا را نگاه کنید و بیشتر بازیکنان این تیم ۱۶، ۱۷ ساله هستند و آدم کیف میکند بازیشان را میبیند.