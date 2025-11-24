باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدرضا مهدوی پیشکسوت فوتبال درباره اینکه اوضاع و احوال تیم ملی فوتبال را چطور میبیند، اظهار کرد: ما بازیکن ملی هستیم و دیدگاه ملی داریم و تعصب به تیم ملی داریم و به شخص کاری نداریم. به نظرم یکسری حرمتها ضعیف شده و از بین رفته است. به نظرم حرمتها همیشه باید حفظ شود. فیروز کریمی سال ۷۲ که تیم بهمن تشکیل شد یک روز درس بزرگی را به ما داد و همه ما نشسته بودند و او ۲۵ دقیقه بیرون رفت و بعد برگشت و گفت: میخواستم ببینم که عکس العمل شما چیست، وقتی من ۲۵ دقیقه نبودم. خیلی احترام ایشان بر ما واجب بود، چون مربی ما بود و احترام به مربی همیشه واجب است. اینکه میگویند الان یک مقدار فرهنگها تغییر کرده و دنیای حرفهای فوتبال عوض شده است. این طور نیست و ما ایرانی هستیم و عرق و تعصب داریم و فقط اتفاقاتی که در زمین مسابقه میافتد باید احترامها حفظ شود.
مهدوی درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران هر چه به جلو میرود، مردم را بیشتر ناامید میکند، گفت: واقعیت امر را بگویم این است که دگرگونی در تیم ملی ما به سختی دارد اتفاق میافتد به خاطر اینکه جایگزینهای نفرات قبلی هنوز نتوانستند شرایطی را برای سرمربی تیم ملی ایجاد کند تا تغییرات به وجود آید. ما اگر از نوک دروازه تا خط حمله بخواهیم تغییرات به وجود آوریم یک مقدار غیر ممکن است. من میگویم مهدی طارمی را خطش بزنیم به جای او چه کسی را بگذاریم. باید یک الی ۲ بازیکن خوب برای جایگزینی طارمی داشته باشیم. اگر ما از طارمی، بازیکن بهتری داشته باشیم مطمئن باشید کادر فنی کنارش میگذارد؛ و ما نداریم و این اتفاق نمیافتد به خاطر همین نزول تیم ملی را داریم میبینیم.
مهدوی درباره اینکه چرا پدیدهای در فوتبالمان نمیبینیم و میانگین سنی تیمهای باشگاهی بالا هست و از تیم ملی فوتبال انتقاد میکنند که چرا سن ملی پوشان بالا هست، گفت: ما وقتی سال ۱۹۹۸ از جام جهانی برگشتیم دیدید چه اتفاقاتی افتاد. فکر میکنم که از لیست ۲۴ نفره تیم ملی بالای ۱۸، ۱۹ بازیکن در اروپا بازی میکردند و ما ۴ نفر شامل من، مرحوم میناوند، داریوش یزدانی و علیرضا امامی فر در شارلوا بلژیک بازی میکردیم. وحید هاشمیان، مهدوی کیا و خطیبی در بوخوم بودند و علی دایی و کریم باقری در آرمینابیلفید بازی میکردند. ما همان بازیکنان هستیم. ما در فوتبال پایه خود نیامدیم تا اساس را بر تعلیم بگذاریم. کدام یک از تیمهای پایه ما به جز تیم حسین عبدی خوب بازی میکند و پدیده به فوتبالمان دادند. ما چند سال هست که پدیده، شگفتی ساز، رونده و ارسال کننده نداریم و اینها به پایههای ما برمی گردد. ما نتوانستیم پایههای خود را تقویت کنیم.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه پدیدههای فوتبال فقط به تیم ملی معرفی میشوند و آنها را به کار نمیبرند، گفت: آیا این نفرات در پازل سرمربی تیم ملی قرار گرفتهاند؟ اینکه بازیکن جوان در تیم ملی بازی نمیکند باید به تمریناتش نگاه کنیم.شجاع خلیل زاده یکی از بهترینها محسوب میشود و ۳۸ سالش هست که فیکس در تیم ملی فوتبال بازی میکند. چرا کسی نتوانسته این پیراهن را از تن خلیل زاده بیرون بیاورد. جوانترها نتوانستند جایگاه خود را در تیم ملی فوتبال به دست آورند. من افتخار میکنم که ذخیره خاکپور و نادر محمد خانی در تیم ملی فوتبال بودم و بعد از اینکه اینها به آمریکا رفتند، من فیکس تیم ملی شدم و بلافاصله ترانسفر شدم و در اروپا بازی کردم و حقم را از خاکپور گرفتم.