سران شاخصترین جریانهای سنی عراق اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی واحد با نام «المجلس السیاسی الوطنی» تشکیل دادهاند؛ ائتلافی که هدف آن هماهنگسازی دیدگاهها و تصمیمات پس از انتخابات پارلمانی است؛ انتخاباتی که احزاب سنی با فهرستهای جداگانه در آن شرکت کردند.
این اعلام پس از نشستی در بغداد انجام شد؛ نشستی که در آن سران پنج حزب و ائتلاف اصلی حضور داشتند، از جمله جنبش «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی رئیس پیشین پارلمان، ائتلاف «السیاده» به ریاست تاجر معروف خمیس خنجر و نیز احزاب «عزم»، «حسم الوطنی» و «الجماهیر»؛ ابتکار تشکیل این شورا از سوی خنجر مطرح شده است.
در بیانیه مشترک شرکتکنندگان آمده است که این شورا بهعنوان یک چتر واحد برای هماهنگی مواضع و یکپارچهکردن تصمیمات در پروندههای ملی مهم عمل خواهد کرد و با دیدگاهی مشترک برای تضمین حقوق قانونی و تقویت نمایندگی اهلسنت در نهادهای دولتی فعالیت میکند. همچنین مقرر شده است نشستهای دورهای این شورا در طول دوره ششم پارلمان ادامه یابد.
رهبران این جریانها تأکید کردند که شورای جدید بر روی تمام شرکای ملی گشوده خواهد بود و بر اصولی پایبند است که وحدت و ثبات عراق را حفظ کرده و حقوق همه اقوام و مذاهب را بدون استثنا پاس میدارد؛ این در چارچوب دیدگاهی ملی برای ساختن دولتی قوی و عادلانه صورت میگیرد.
این شورا حدود ۶۵ نماینده در پارلمان جدید دارد و در حال مذاکره برای بهدست آوردن منصب رئیس پارلمان عراق در دوره کنونی است، در کنار آن در تلاش است که برای تصدی چند وزارتخانه مهم، از جمله وزارت دفاع را نیز برعهده بگیرد.
از سال ۲۰۰۵ و نخستین انتخابات چندحزبی پس از سقوط صدام حسین، ساختار قدرت در عراق بر اساس سهمیهبندی سیاسی شکل گرفته است: رئیس پارلمان از اهلسنت، نخستوزیر از شیعیان بهعنوان مسئول اصلی قوه اجراییو رئیسجمهور از کردها انتخاب میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که «چارچوب هماهنگی شیعیان» متشکل از چندین حزب شیعه، هفته گذشته اعلام کرد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل داده است. یک روز بعد نیز ائتلاف محمد شیاع السودانی، نخستوزیر دولت پیشبرد امور، به آن پیوست؛ اقدامی که این ائتلاف را به اکثریتی بیش از ۱۷۵ کرسی رساند یعنی بیش از نصف مجموع ۳۲۶ کرسی پارلمان و به آن امکان میدهد نخستوزیر بعدی را تعیین کند.
