بنگلادش بار دیگر از هند خواسته است شیخ حسینه را که به دلیل دستور سرکوب قیام دانشجویی سال گذشته به صورت غیابی به اعدام محکوم شده است، تحویل دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بنگلادش بار دیگر از هند خواسته است شیخ حسینه، نخست وزیر سابق را که در ۱۷ نوامبر به دلیل دستور سرکوب قیام دانشجویی سال گذشته به صورت غیابی به اعدام محکوم شده است، تحویل دهد.

محمد توحید حسین، مشاور امور خارجه به خبرنگاران در داکا، پایتخت بنگلادش گفت: بنگلادش روز جمعه نامه‌ای رسمی به هند ارسال کرد و خواستار بازگشت شیخ حسینه ۷۸ ساله و اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور سابق که او نیز به اعدام محکوم شده است، شد.

دادگاه بین‌المللی جنایات در داکا، حسینه را به اتهامات مربوط به جنایت علیه بشریت محاکمه کرده است. او در ۵ آگوست ۲۰۲۴ در اوج قیام گسترده علیه دولتش که به گفته سازمان ملل منجر به مرگ بیش از ۱۴۰۰ نفر شد، به هند گریخت.

آصف نظرول، مشاور حقوقی گفت که دولت موقت همچنین در حال بررسی مراجعه به دادگاه بین‌المللی جنایی برای بازگرداندن حسینه است.

وزارت امور خارجه بنگلادش پس از صدور حکم گفت که نگه داشتن حسینه «عملی بسیار زشت و غیردوستانه و مضحکه عدالت برای هر کشور دیگری است که به این افراد محکوم به جنایت علیه بشریت پناهندگی بدهد.»

بنگلادش همچنین در دسامبر گذشته برای بازگشت حسینه نامه نوشت. با این حال، هند هنوز به درخواست‌های استرداد پاسخ نداده است. دو کشور در سال ۲۰۱۳ یک پیمان استرداد متقابل امضا کردند.

بنگلادش اولین انتخابات خود را از زمان اعتراضات در فوریه ۲۰۲۶ برگزار خواهد کرد. در همین حال، حزب نخست وزیر سابق، عوامی لیگ همچنان از هرگونه فعالیت سیاسی منع شده است.

منبع: آناتولی

