پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس در فضایی سرشار از احساس و با حضور گسترده مردم، در حال تشییع است.

 باشگاه خبرنگاران جوان- تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس همزمان با اقامه نماز باران در کرمان برگزار شد.

تصاویری از مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس در کرمان

 

از سوی بسیجیان دنبال می شود؛
جهاد روشنایی، گامی موثر برای رفع مشکل ناترازی انرژی کشور
ستاره های چشمک زن به آسمان کرمان باریدند+ فیلم و عکس
اقامه نماز باران با عطر شهدا در کرمان
