رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی مراسم تشییع پیکر شهدا در پایتخت همزمان با شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور با بیان اینکه امروز شاهد تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام در خیابان انقلاب از مقابل سر درب دانشگاه هستیم گفت: از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح امروز همه وضعیت‌های منتهی به میدان انقلاب و خیابان انقلاب، دانشگاه تا محدوده تقاطع ولیعصر انجام شده است.

وی افزود: در ادامه با توجه به مسیر تشییع پیکر شهدا تا محدوده پل حافظ، حافظ، وحدت و خیابان بهشت محدودیت‌های بعدی انجام خواهد شد.

موسوی پور ادامه داد: با توجه به وضعیت آلودگی هوا و خطرات موجود، توصیه اکید به شهروندان آن است که از خودرو استفاده نکنند و بیشتر سعی شود از حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس و تاکسی برای حضور در مراسم استفاده شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
حالا تو این آلودگی خیلی واجبه ؟
۰
۰
پاسخ دادن
