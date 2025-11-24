باشگاه خبرنگاران جوان-گل افشان- اخیرا برخی از مردم بعد از مراجعه به عاملان توزیع کپسول گاز در منوجان متوجه شده‌اند که سهمیه آنها حذف شده است که مشکلات زیادی برای مردم بوجود آورده است.



حسن سالاری بخشدار مرکزی منوجان گفت: براساس گزارش شرکت نفت، اختلال اخیر عمدتا بعلت ثبت کدپستی اشتباه در سامانه درگاه دولت است.



سالاری افزود: مردم با ورود به سامانه املاک و اسکان کدپستی اصلی خود را ثبت نمایند.



بخشدار مرکزی منوجان بیان کرد: در صورتی که همچنان با مشکل مواجه شدند، ابتدا به بخشداری برای اخذ معرفی نامه مراجعه و بعد به شرکت نفت در کهنوج عزیمت نمایند.



سالاری اضافه کرد: در صورتیکه تعداد مراجعین زیاد شود از شرکت نفت درخواست خواهیم کرد که برای رفع مشکل مردم هر شهر یک روز را اختصاص دهند تا مردم با معطلی کمتری مواجه شوند.

با وجود اجرای عملیات گازکشی در منوجان این پروژه هنوز به سرانجام نرسیده است و مردم همچنان با مشکلات سیلندر‌های گاز مواجهند.



شرکت نفت کهنوج بعنوان متولی امور مربوط به سوخت بعلت کمبود نیرو امکان ارائه خدمات مطلوب به شش شهرستان جنوب کرمان را ندارد و هربار مردم با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، وقت و هزینه زیادی را متحمل می‌شوند.