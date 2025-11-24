باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - فصل پاییز فصل کار و تلاش کشاورزان زعفران کار خراسان جنوبی است.

خراسان جنوبی با کیفیت‌ترین زعفران را در دنیا تولید می‌کند و از لحاظ کمیت نیز دومین استان در کشور پس از خراسان رضوی است.

یکی از کشاورزان زعفران کار شهرستان قاین گفت: از ساعت ۵ صبح شروع به کار می‌کنیم و به گل چینی مشغول می‌شویم.

او افزود: زندگی ما کشاورزان به همین زعفران وابسته است و حاصل زحمت سالیانه ما است و زعفرانی ارگانیک و بدون کود را تولید می‌کنیم.

یکی دیگر از کشاورزان بیان کرد: به دلیل اینکه کیفیت گل زعفران حفظ شود و عطر و بوی خوش آن نیز باقی بماند، غنچه چینی انجام می‌دهیم.

فرخی معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان قاین گفت: در سال ۱۶ تن زعفران خشک در این شهرستان تولید می‌شود.

۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت زعفران است و ۲۳ هزار زعفران کار نیز در استان مشغول به فعالیت هستند.

پیش بینی می‌شود امسال ۴۲ تن زعفران خشک در استان تولید شود.