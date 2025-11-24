رئیس جمهور آمریکا ممکن است حمایت کشورش از اوکراین را قطع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فایننشال تایمز (FT) به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ممکن است حمایت آمریکا از اوکراین را قطع کند.

این روزنامه انگلیسی به نقل از این مقام رسمی گفت: «این سناریویی است که ما آشکارا برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.» به گفته وی، رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند حمایت خود را «با ناامیدی» قطع کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در نشستی در ژنو در مورد حل مناقشه اوکراین به خبرنگاران گفت که احتمال گفتگوی بین ترامپ و ولودیمیر زلنسکی را در روز‌های آینده رد نمی‌کند.

پس از آن، سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات دو کشور که با این موضوع آشنا هستند، گفت که ایالات متحده و اوکراین در حال بررسی احتمال آوردن زلنسکی به ایالات متحده در این هفته هستند، اما اینکه آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر، به نتیجه مذاکرات صلح یکشنبه بستگی دارد. این کانال تلویزیونی آمریکایی توضیح داد که ترامپ برای دستیابی به توافق صلح تا روز شکرگزاری که امسال در ۲۷ نوامبر جشن گرفته می‌شود، تلاش می‌کند.

