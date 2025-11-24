باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت فاطمه زهرا (س)، بانویی که عمر زمینی‌اش کوتاه، اما گستره تأثیرش بی‌نهایت، هر لحظه از زندگی نورانی‌اش، مدرسه‌ای برای عشق، خدمت، ایمان و مقاومت بود.

او تنها یک زن نبود، بلکه یک مکتب بود. مکتبی که در اوج مظلومیت، درس سربلندی داد و در نهایت محرومیت، درس بخشندگی.

مکتبی که فرزندانی، چون امام حسن و امام حسین (ع) را پرورش داد که معیار حق و عدالت شدند و همسری همچون امیرالمؤمنین (ع) را همراهی کرد که ستون استقامت تاریخ است. امروز، برای ما در جمعیت هلال‌احمر، یاد و نام حضرت زهرا (س) تنها یک خاطره معنوی نیست؛ او نقشه‌ی راه ماست، روح مأموریت ماست، الهام‌بخشِ هر اقدام انسان‌دوستانه‌ی ماست.

وقتی امدادگر ما بی‌هیچ چشمداشتی به زخم‌خورده‌ای در دل حادثه می‌رسد؛ وقتی داوطلب ما دستانش را برای یاری نیازمند می‌گشاید. وقتی خیر ما بی‌ادعا، لقمه‌ای نان و جرعه‌ای امید می‌بخشد، وقتی پزشک ما در میان دود و خاکستر، بر بالین زخمی می‌نشیند. اینها همه ادامه همان سیره نورانی زهرای مرضیه (س) است.

حضرت زهرا (س) به ما آموخت که خدمت به انسان‌ها عبادت است. مرهم گذاشتن بر درد مردم، یک رسالت است و در سخت‌ترین لحظات، باید چراغ امید را روشن نگاه داشت. امروز اگر هلال‌احمر در کوه و دشت، در مرز و ساحل، در دل بحران‌ها و میان آوار، به کمک انسان‌ها می‌شتابد، این حرکت در حقیقت تداوم مشعل مهربانی فاطمی است؛ مشعلی که قرن‌هاست خاموش نشده و با تلاش کارکنان، امدادگران، داوطلبان، جوانان و خیران روشن‌تر از همیشه می‌درخشد.

همکاران عزیز؛ شما، فرزندان امروز حضرت فاطمه (س) هستید. شما در لحظه‌های تاریک زندگی مردم، نور می‌بخشید؛ شما یادآور آن بانویی هستید که حتی در تنگدستی، عطر سخاوتش عالم را پر کرده بود.

داوطلبان و خیرین بزرگوار! شما آیینه سخاوت حضرت فاطمه‌اید؛ شما ثابت کردید مهربانی، مرز ندارد، نژاد نمی‌شناسد، و از دل‌های پاک سرچشمه می‌گیرد و ما امروز می‌گوییم: راه ما راه فاطمه است و مأموریت ما، تجلی مهربانی او در جهان امروز.

حضرت زهرا (س) مظهر انسان‌دوستی، الگوی هلال‌احمر در کاهش آلام انسانی

وقتی از انسان‌دوستی سخن می‌گوییم، نامی، چون خورشید پیش چشممان می‌درخشد، نامی‌که تاریخ را معطر به مهر، ایثار و خدمت کرده است. او در روزگاری زندگی می‌کرد که فقر، جنگ، بی‌پناهی و داغ‌های اجتماعی بر چهره جامعه نقش بسته بود.

روزگاری که کودکان یتیم چشم‌انتظار لقمه‌ای نان بودند، مسکینان پناهی نداشتند و اسیران در غربتِ تنهایی فرو می‌رفتند، اما در همان روزگار سخت، خانه‌ای کوچک و ساده در مدینه وجود داشت که از درون آن نوری بزرگ برخاست؛ نوری از سخاوت، دستگیری و کرامت.

خانه حضرت فاطمه (س) کاخ نبود، اما پناه هزاران دلِ شکسته بود. امکاناتش اندک بود، اما دریای کرامتش بی‌کران. نان خشک روی سفره‌اش کم بود، اما محبت در دلش بی‌انتها. قرآن، در سوره «هل أتی»، این حقیقت را جاودانه کرده است.

شبی که نان افطار خویش را سه شب پیاپی با شکمی‌گرسنه و چشمی روشن از ایمان به یتیم، مسکین و اسیر بخشیدند. ایثاری که نه برای نام بود، نه برای شهرت؛ تنها برای رضای خدا و آرامش دل‌های نیازمند. این رفتار، تنها یک واقعه تاریخی نیست؛ مانفیست انسان‌دوستی است، الگوی جاودانه خدمت‌رسانی است و امروز، جمعیت هلال‌احمر افتخار می‌کند که ادامه‌دهنده همین مسیر نورانی باشد؛ مسیر کاهش آلام انسانی، کمک بی‌منت، و خدمت بدون نگاه به قوم، مذهب و مرز.

هلال‌احمر راهی را می‌رود که از خانه حضرت فاطمه (س) آغاز شد. راه دستگیری از محرومان؛ راه سیراب‌کردن مناطق تشنه و بی‌آب؛ راه توانبخشی و حرکت‌بخشی به معلولان و آسیب‌دیدگان؛ راه حمایت از بیماران و نیازمندانِ دل‌نگران؛ راه کاروان‌های سلامت که امید را به دورترین روستا‌ها می‌برند؛ راه کمک‌های مؤمنانه که اشک شوق را بر چشمان خانواده‌های آبرومند می‌نشاند.

هر جا زخم انسانی هست، هلال‌احمر همانجاست و هر جا هلال‌احمر است، عطر انسان‌دوستی فاطمی جاری است. امدادگر ما وقتی دستان سرد فردی آسیب‌دیده را در دل حادثه می‌گیرد، داوطلب ما وقتی بسته‌ای از امید را بر دوش می‌گذارد، و خیر ما وقتی بی‌هیچ چشمداشتی دستِ یاری به سوی نیازمند دراز می‌کند. همه و همه، ادامه‌دهندگان راه حضرت زهرا (س) هستند.

ایثار و فداکاری؛ روح مشترک بین حضرت زهرا (س) و امدادگران هلال‌احمر

اگر بخواهیم روح ایثار را در یک چهره ببینیم، بی‌درنگ نامی درخشنده بر تارک تاریخ می‌نشیند، حضرت فاطمه زهرا (س).

ایثار او تنها واژه‌ای بر زبان نبود؛ بلکه حقیقتی جاری در زندگی‌اش، تصمیم‌هایش، سکوت‌هایش و حتی اشک‌هایش بود. او در هر عرصه‌ای که درد انسان حضور داشت، حاضر بود؛ در دفاع از مظلوم، در یاری مستضعف، در حمایت از بنی‌هاشم و در تلاش بی‌وقفه برای آرامش خانواده، جامعه و امت اسلامی.

او بانویی نبود که در برابر رنج مردم، تنها دعا کند؛ بلکه خود، دوشادوش آنان می‌ایستاد، می‌جنگید، می‌بخشید و می‌ساخت. در سخت‌ترین روز‌های مدینه، آن روز‌های آکنده از تهدید، آوارگی و گرسنگی حضرت فاطمه (س) بزرگ‌ترین تکیه‌گاه محرومان بود.

چراغی که در شب‌های پرهیاهوی بحران، روشنی می‌بخشید و امروز، هزار و چهارصد سال بعد، امدادگران هلال‌احمر وارثان همان روح فاطمی‌اند. امروز هر امدادگر، هر داوطلب و هر نجاتگر، وقتی قدم در میدان سختی می‌گذارد، بیش از یک مأموریت را انجام می‌دهد، او یک میراث آسمانی را ادامه می‌دهد.

وقتی در سرمای استخوان‌سوز زمستان، به قله‌های یخ‌زده صعود می‌کند تا جان انسانی را نجات دهد، وقتی با دستانی لرزان، اما دلی استوار، در دل آتش و آوار فرو می‌رود. وقتی در میان گلوله و دود، در مناطق جنگ‌زده، برای کمک به کودکی زخمی می‌دود، وقتی برای نجات بیمار، شب‌های بی‌پایان را بین جاده و آسمان تقسیم می‌کند، آن لحظه، او تنها یک امدادگر نیست، او ادامه‌دهنده راه فاطمی است.

او همان قلب فاطمه (س) است که امروز در لباس هلال‌احمر می‌تپد؛ همان عشق، همان ایثار، همان فداکاری. امدادگران ما ثابت کرده‌اند که ایثار، پایان ندارد؛ ر نج انسان‌ها، مرز ندارد؛ و نور فاطمی، هنوز جهان ما را روشن می‌کند.

خدمت داوطلبانه؛ پیوند روشن سیره فاطمی‌با داوطلبان هلال‌احمر

اگر بخواهیم خدمت بی‌نام و نشان را معنا کنیم، اگر بخواهیم مهربانی پنهان، کمک بی‌ادعا و عشق بی‌انتظار را در یک چهره خلاصه کنیم، بی‌شک نگاه‌مان به سوی حضرت فاطمه زهرا (س) خواهد رفت.

او بانویی بود که خدمت را نه برای دیده‌شدن، که برای رفع درد و رنج مردم انجام می‌داد. شب‌هایی بود که مدینه در سکوت فرو می‌رفت، و در همان تاریکی، قدم‌های آرام حضرت فاطمه (س) صدای امید نیازمندان می‌شد.

به خانه یتیمان سر می‌زد. دست پینه‌بسته مسکینان را می‌گرفت، نان و غذا می‌برد، اما نه با نام، نه با نشانی؛ فقط با عشق، فقط با رضای خدا. این اوج انسانیت است؛ خدمتی که از دل برمی‌آید و تا دل می‌رود. امروز، همین روح الهی در وجود داوطلبان شریف هلال‌احمر زنده و جاری است.

داوطلبانی که بی‌هیچ چشمداشتی، بی‌آن‌که منتظر تقدیر باشند، با همان خلوص فاطمی، در کنار مردم می‌ایستند. داوطلب ما وقتی با یک لبخند دل ناتوانی را گرم می‌کند؛ با یک بسته غذایی سفره خانواده‌ای را برکت می‌بخشد؛ با یک کانون جوانان شور زندگی و امید را زنده می‌کند؛ با یک کلاس آموزشی جان‌های بسیاری را از خطر نجات می‌دهد.

او همان راهی را می‌رود که حضرت زهرا (س) در تاریکی‌های مدینه پیمود. داوطلبان هلال‌احمر، فرزندان امروز آن سیره نورانی‌اند، آنان که می‌دانند خدمت، اگر برای خدا باشد، حتی اگر کسی آن را نبیند، آسمان می‌بیند و تاریخ ثبت می‌کند. این داوطلبان، با قلب‌های بی‌ادعا و دستان پرمحبت خود، هر روز چراغی از امید بر می‌افروزند و نشان می‌دهند که انسانیت هنوز زنده است؛ و نور فاطمی همچنان در جهان می‌تابد.

احترام به کرامت انسانی؛ از مدینه تا مأموریت جهانی هلال‌احمر

در مکتب حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، انسان بودن، مهم‌تر از هر عنوان و وابستگی است و کرامت انسان، خط قرمزی است که هیچ‌گاه شکسته نمی‌شود.

او به انسان‌ها با هر دین، نژاد، قومیت یا جایگاهی با احترام، مهربانی و نگاه برابر برخورد می‌کرد. هیچ‌کس از خانه او، یا از نگاه او، جز با دل آرام، عزت حفظ‌شده و امید زنده‌شده بیرون نمی‌رفت.

این، اوج انسانیت است؛ انسانیتی که مرز نمی‌شناسد؛ و امروز، قرن‌ها پس از آن روز‌های نورانی مدینه، همین نگاه، ستون اصلی مأموریت جهانی جمعیت هلال‌احمر است. اصول «بی‌طرفی»، «بی‌غرضی»، «کرامت انسانی»، «خدمت بدون تبعیض» و «کمک بر اساس نیاز نه ملیت» رویکرد‌هایی مدرن نیستند؛ ریشه در همان مکتب فاطمی دارند؛ در همان خانه‌ای که در آن انسان‌ها با عشق دیده می‌شدند، نه با عینک سیاست و قدرت.

امروز هلال‌احمر، فرزندان همان مدرسه نورانی‌اند. وقتی در ایران، به یاری زلزله‌زدگان شتافته می‌شود؛ وقتی در افغانستان، کودکی گرسنه را در آغوش می‌گیرند؛ وقتی در عراق و سوریه، همکاران هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران بر بالین زخمی‌ها حاضر می‌شوند؛ وقتی در فلسطین و لبنان، خون‌ها را می‌بندند و دل‌ها را مرهم می‌نهند.

وقتی در آفریقا، چاه آب می‌سازند و جان‌ها را از تشنگی نجات می‌دهند، وقتی در هر نقطه از جهان، نیازمندی دیده می‌شود و کمک، بی‌هیچ نگاه سیاسی و بدون هیچ تبعیضی ارائه می‌گردد؛ این همان نگاه فاطمی است. این همان احترام به کرامت انسان است که از مدینه برخاست و امروز در پرچم سفید و سرخ هلال‌احمر می‌درخشد.

هلال‌احمر به جهان می‌گوید: هر جا انسانی در رنج باشد، ما آنجاییم، نه به عنوان یک سازمان، بلکه به عنوان ادامه‌دهندگان راه بانوی کرامت و انسانیت.

مدیریت بحران؛ نقش فاطمی در آرام‌سازی جامعه

در تاریخ اسلام، روزگاری فرا رسید که مدینه دیگر آن مدینه آرام دیروز نبود. با رحلت پیامبر اکرم (ص)، سایه‌ای سنگین از اندوه، بلاتکلیفی، ترس و آشفتگی بر شهر افتاده بود. دل‌ها شکسته، افکار پریشان، و جامعه در آستانه یک فروپاشی روحی قرار داشت. در چنین لحظه‌ای، اگر چراغی از ایمان و استقامت روشن نمی‌شد، مدینه در تاریکی بحران گم می‌گردید؛ و آن چراغ فروزان، حضرت فاطمه زهرا (س) بود.

او با صبر آسمانی، بصیرت نافذ، پایداری در تصمیم و تدبیر در عمل، نه‌تنها ستون خانواده، که ستون روحیِ جامعه اسلامی‌شد. او در حالی که خود در اوج غم و رنج بود، به مردم آرامش می‌بخشید؛ دل‌ها را تسلی می‌داد. امید را زنده نگه می‌داشت؛ و با سخن، رفتار، دعا و حضورش، از فروپاشی اجتماعی جلوگیری می‌کرد.

این، مدیریت بحرانِ فاطمی‌بود، مدیریتی که بر پایه ایمان، آرامش، مهربانی و هدایت استوار بود. امروز، در عصر ما، جمعیت هلال‌احمر با افتخار، همین مسیر را ادامه می‌دهد. در لحظه‌هایی که زمین می‌لرزد، سیل می‌خروشد، آتش جان می‌گیرد، بیماری می‌تازد، یا جنگ، سایه مرگ بر سر مردم می‌افکند، این هلال‌احمر است که پیش از هر چیز، آرامش را به جامعه تزریق می‌کند.

امدادگران با حضورشان، صدای نفس مردم را به آرامی برمی‌گردانند؛ مدیریت امدادرسانی، سایه ترس و آشفتگی را کمتر می‌کند؛ خیمه‌های سفیدِ امید، جای ویرانی را پر می‌کند؛ و مهربانیِ بی‌وقفه آنان، اجازه نمی‌دهد جامعه دچار فروپاشی روحی گردد. هلال‌احمر نه‌تنها نجات جان انجام می‌دهد، بلکه نجات روح جامعه را نیز برعهده دارد؛ همان نقشی که روزگاری بانوی نور و صبر، حضرت زهرا (س) در مدینه ایفا کرد.

تربیت نسل خدمت‌گزار؛ الگوی هلال‌احمر در آموزش و جوانان

یکی از بزرگ‌ترین معجزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س)، نه فقط عبادت‌های آسمانی یا ایثار‌های بی‌نظیرش بود بلکه تربیت نسلی بود که تاریخ را دگرگون کرد.

در دامان او، فرزندانی رشد یافتند که هر یک ستونی از ستون‌های خدمت، انسانیت، و شجاعت در جهان اسلام شدند:امام حسن مجتبی (ع) که لوح زنده صلح، گذشت و کرامت بود؛ مردی که برای حفظ جان مردم، از حق مسلم خود گذشت تا خون‌ها ریخته نشود.

امام حسین (ع) تجلی ایثار، آزادگی و حمایت از مظلوم؛ کسی که بحران را با خون خود مدیریت کرد و درس ماندگار شرافت را برای تمام نسل‌ها نوشت. حضرت زینب کبری (س)، اوج استقامت، آگاهی، مدیریت بحران و رهبری اجتماعی؛ بانویی که در سخت‌ترین مصیبت‌های تاریخ، ستون آرامش و صدای حقیقت شد.

اینها تنها فرزندان یک مادر نبودند؛ شاگردان یک مکتب بودند مکتب تربیتِ خدمت و اخلاق.

امروز، جمعیت هلال‌احمر با افتخار، پرچمدار همین مسیر نورانی است. هلال‌احمر تنها یک سازمان امدادی نیست؛ یک دانشگاه انسان‌سازی است. در کلاس‌های امداد و کمک‌های اولیه، در کارگاه‌های بشردوستی و اخلاق‌محوری، در کانون‌های جوانان و داوطلبان، در دوره‌های مهارت زندگی، آمادگی در برابر بحران و کار گروهی، هلال‌احمر نسل‌هایی را پروراند که: توانمندند، مسئولیت‌پذیرند، اخلاق‌مدارند و آماده خدمت به جامعه، در هر شرایطی.

این جوانان، ادامه‌دهندگان راه فاطمی‌اند؛ جوانانی که مهربانی را می‌آموزند، ایثار را تمرین می‌کنند و در سختی‌ها به‌جای عقب‌نشینی، پشت مردم می‌ایستند.

هلال‌احمر با آموختن مهارت و اخلاق به نسل جدید، در حقیقت همان رسالت تربیتی حضرت زهرا (س) را ادامه می‌دهد. پرورش انسان‌هایی که دنیا را جای بهتری برای زیستن می‌کنند.

اگر بخواهیم میراث حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم: سیره او، سیره نجات انسان‌هاست؛ سیره‌ای که ریشه در عشق دارد، بر ایثار استوار است، و به خدمت به انسان ختم می‌شود.

او بانویی بود که در اوج سختی، چراغ امید برافروخت؛ در اوج غم، آرام‌بخش جامعه شد؛ در میان بحران، دست نیازمندان را گرفت؛ و در تاریکی‌ها، نور انسانیت را روشن نگه داشت و این دقیقاً همان مأموریتی است که امروز بر دوش ما بر دوش خانواده بزرگ جمعیت هلال‌احمر گذاشته شده است.

هلال‌احمر در ایران و جهان، ادامه‌دهنده راه فاطمی است؛ راهی که مرز نمی‌شناسد، نژاد و مذهب نمی‌شناسد، قدرت و سیاست نمی‌شناسد؛ تنها انسان را می‌بیند و درد انسان را. ما راهی را می‌رویم که از محبت آغاز می‌شود، در خدمت بی‌منت ادامه می‌یابد و در نجات جان‌ها معنا پیدا می‌کند.

راهی که از خانه کوچک حضرت زهرا (س) در مدینه شروع شد، اما امروز در کوهستان‌های برفی، در اردوگاه‌های جنگ، در روستا‌های تشنه، در بیمارستان‌ها، در جاده‌ها و آوارها، و در قلب انسان‌هایی که نیازمند کمک‌اند، ادامه دارد.

شما امدادگران، شما داوطلبان، شما خیرین شریف، پاسداران امروز همان راهید. به برکت تلاش شما، نور فاطمی هنوز در جهان می‌تابد؛ هنوز انسان‌ها امید می‌گیرند؛ هنوز دل‌ها آرام می‌شوند؛ و هنوز خدمت، زیباترین عبادت است.

امروز و همیشه، افتخار ما این است که بگوییم هلال‌احمر، پرچمدار سیره فاطمی در جهان معاصر است. بیایید با الهام از آن بانو، بیش از گذشته، دست‌های‌مان را به سوی مردم دراز کنیم، برای کاهش آلام انسان‌ها بکوشیم و در مسیر نورانی خدمت فاطمی قدم برداریم.

* رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی