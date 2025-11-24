مقر فرماندهی نیروهای مرزی در شهر پیشاور صبح امروز هدف حمله انتحاری قرار ‌گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارشهای رسانهها، سه بمبگذار انتحاری به مقر یک نیروی مرزی در شهر پیشاور پاکستان حمله کرده و حداقل سه پرسنل امنیتی را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کردهاند.
روزنامه داون گزارش داد که حمله به مقر پلیس فدرال (FC) اوایل روز دوشنبه رخ داد و یکی از این افراد مواد منفجره خود را در ورودی مجتمع منفجر کرد. دو نفر دیگر سعی کردند به زور وارد شوند، اما به ضرب گلوله کشته شدند.
میان سعید احمد، افسر پلیس پایتخت پیشاور به این روزنامه گفت: «در ابتدا، سه فرد مسلح سعی کردند به مقر حمله کنند.»
وی افزود: «یک بمبگذار خود را در ورودی منفجر کرد، در حالی که دو نفر دیگر سعی کردند وارد محوطه شوند، اما توسط پرسنل پلیس مرزی به ضرب گلوله کشته شدند.»
وبسایت دنیا نیوز، همچنین به نقل از سعید گفت که سه افسر کشته شده پلیس مرزی در ورودی مستقر بودند و در انفجار آنجا کشته شدند. مقر این نیرو در منطقهای پرجمعیت از پیشاور، مرکز استان خیبر پختونخوا واقع شده است. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که منطقه بسته شده است.
به نقل از این مقام، «پرسنل اجرای قانون، از جمله ارتش و پلیس، منطقه را محاصره کردهاند و با دقت اوضاع را مدیریت میکنند، زیرا ما گمان میکنیم که تعدادی تروریست در داخل مقر وجود دارند.»
به گزارش داون، این حملات همچنین باعث زخمی شدن حداقل شش غیرنظامی شد که به بیمارستانی در پیشاور منتقل شدند. سخنگوی بیمارستان به داون گفت که همه مجروحان در وضعیت پایداری هستند.
این روزنامه همچنین گزارش داد که در بیمارستان و همچنین در بیمارستان آموزشی خیبر وضعیت اضطراری اعلام شده است.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال، طالبان پاکستان، که با نام تحریک طالبان پاکستان نیز شناخته میشود، به خاطر حملات مشابه قبلی در این کشور که شاهد افزایش چنین حملاتی بوده است، مقصر شناخته شدهاند.
این خشونتها روابط بین اسلامآباد و دولت طالبان افغانستان را تیره کرده است، به طوری که پاکستان طالبان پاکستان را به فعالیت آزادانه در داخل افغانستان از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ متهم میکند.
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان حمله پیشاور را محکوم کرد و از نیروهای امنیتی به خاطر واکنش سریع آنها تقدیر کرد.
او در بیانیهای که توسط دفترش منتشر شد، گفت: «اقدام به موقع نیروهای امنیتی ما را از آسیب بزرگی نجات داد.» آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز این حمله را «به شدت» محکوم کرد. او در پستی در X، «تسلیت صمیمانه» خود را ابراز کرد و شجاعت نیروهای امنیتی را ستود.
منبع: الجزیره