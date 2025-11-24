مقر فرماندهی نیروهای مرزی در شهر پیشاور صبح امروز هدف حمله انتحاری قرار ‌گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق گزارش‌های رسانه‌ها، سه بمب‌گذار انتحاری به مقر یک نیروی مرزی در شهر پیشاور پاکستان حمله کرده و حداقل سه پرسنل امنیتی را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کرده‌اند.

روزنامه داون گزارش داد که حمله به مقر پلیس فدرال (FC) اوایل روز دوشنبه رخ داد و یکی از این افراد مواد منفجره خود را در ورودی مجتمع منفجر کرد. دو نفر دیگر سعی کردند به زور وارد شوند، اما به ضرب گلوله کشته شدند.

میان سعید احمد، افسر پلیس پایتخت پیشاور به این روزنامه گفت: «در ابتدا، سه فرد مسلح سعی کردند به مقر حمله کنند.»

وی افزود: «یک بمب‌گذار خود را در ورودی منفجر کرد، در حالی که دو نفر دیگر سعی کردند وارد محوطه شوند، اما توسط پرسنل پلیس مرزی به ضرب گلوله کشته شدند.»

وب‌سایت دنیا نیوز، همچنین به نقل از سعید گفت که سه افسر کشته شده پلیس مرزی در ورودی مستقر بودند و در انفجار آنجا کشته شدند. مقر این نیرو در منطقه‌ای پرجمعیت از پیشاور، مرکز استان خیبر پختونخوا واقع شده است. یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که منطقه بسته شده است.

به نقل از این مقام، «پرسنل اجرای قانون، از جمله ارتش و پلیس، منطقه را محاصره کرده‌اند و با دقت اوضاع را مدیریت می‌کنند، زیرا ما گمان می‌کنیم که تعدادی تروریست در داخل مقر وجود دارند.»

به گزارش داون، این حملات همچنین باعث زخمی شدن حداقل شش غیرنظامی شد که به بیمارستانی در پیشاور منتقل شدند. سخنگوی بیمارستان به داون گفت که همه مجروحان در وضعیت پایداری هستند.

این روزنامه همچنین گزارش داد که در بیمارستان و همچنین در بیمارستان آموزشی خیبر وضعیت اضطراری اعلام شده است. 

هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال، طالبان پاکستان، که با نام تحریک طالبان پاکستان نیز شناخته می‌شود، به خاطر حملات مشابه قبلی در این کشور که شاهد افزایش چنین حملاتی بوده است، مقصر شناخته شده‌اند.

این خشونت‌ها روابط بین اسلام‌آباد و دولت طالبان افغانستان را تیره کرده است، به طوری که پاکستان طالبان پاکستان را به فعالیت آزادانه در داخل افغانستان از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ متهم می‌کند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان حمله پیشاور را محکوم کرد و از نیرو‌های امنیتی به خاطر واکنش سریع آنها تقدیر کرد.

او در بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد، گفت: «اقدام به موقع نیرو‌های امنیتی ما را از آسیب بزرگی نجات داد.» آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان نیز این حمله را «به شدت» محکوم کرد. او در پستی در X، «تسلیت صمیمانه» خود را ابراز کرد و شجاعت نیرو‌های امنیتی را ستود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: انفجار انتحاری ، پاکستان
خبرهای مرتبط
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
هند آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه داروسازی در افغانستان شد
احیاى روابط تجارى؛ توافق هند و طالبان براى فعال‌سازى مسیرهاى هوایى باری
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
چرا یبار برای همیشه تخم این تروریستها نابود نمیکنین تموم بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی محرابی
۱۱:۱۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
عنوان ۶ شهید درسته چون در راه دفاع از مرزهای کشور اسلامی به دست تروریست های کوردل شهید شدند
۰
۰
پاسخ دادن
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد