شهردار منتخب نیویورک اعلام کرد با وجود دیدار دوستانه با ترامپ، همچنان او را فاشیست می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، اعلام کرد که با وجود دیدار دوستانه‌ای که میان آن دو در کاخ سفید انجام شد، همچنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «فاشیست» می‌داند. او گفت: «این حرفی است که قبلا زده‌ام و امروز هم می‌گویم».

ممدانی در گفت‌و‌گو با شبکه ان بی سی نیوز توضیح داد: «چیزی که در گفت‌وگویی که با ترامپ داشتم برایم جالب بود این بود که هیچ‌کدام درباره نقاط اختلاف و سیاست‌هایی که ما را به این لحظه رسانده، رودربایستی نداشتیم.»

او افزود: «فهمیدم این جلسه برای ما پربار بود و دوباره ما را به موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی‌مان بازگرداند؛ ازجمله هزینه مسکن، هزینه مراقبت از کودکان، هزینه خرید مواد غذایی و هزینه خدمات.»

ترامپ که پیش‌تر تهدید کرده بود بودجه دولتی نیویورک را قطع کرده و گارد ملی را در این شهر مستقر کند، در کاخ سفید از پیروزی تاریخی ممدانی تمجید کرد و گفت او قادر است «کار فوق‌العاده‌ای» انجام دهد.

ترامپ همچنین افزود: «ما کمکش می‌کنیم تا رویای همه را محقق کند: اینکه نیویورک شهری بسیار قدرتمند و بسیار امن باشد.»

وقتی یکی از خبرنگاران از ممدانی پرسید آیا هنوز هم ترامپ را فاشیست می‌داند، ترامپ میان صحبت پرید و گفت: «اشکالی ندارد. می‌توانی همین را بگویی، این ساده‌تر از توضیح‌دادنش است. من مشکلی ندارم.»

منبع: النشره

برچسب ها: شهردار نیویورک ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
ترامپ آماده دیدار با شهردار جدید نیویورک
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
پس چرا پیشش لال شده بودی
۲
۱
پاسخ دادن
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد