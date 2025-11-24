باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، اعلام کرد که با وجود دیدار دوستانه‌ای که میان آن دو در کاخ سفید انجام شد، همچنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را «فاشیست» می‌داند. او گفت: «این حرفی است که قبلا زده‌ام و امروز هم می‌گویم».

ممدانی در گفت‌و‌گو با شبکه ان بی سی نیوز توضیح داد: «چیزی که در گفت‌وگویی که با ترامپ داشتم برایم جالب بود این بود که هیچ‌کدام درباره نقاط اختلاف و سیاست‌هایی که ما را به این لحظه رسانده، رودربایستی نداشتیم.»

او افزود: «فهمیدم این جلسه برای ما پربار بود و دوباره ما را به موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی‌مان بازگرداند؛ ازجمله هزینه مسکن، هزینه مراقبت از کودکان، هزینه خرید مواد غذایی و هزینه خدمات.»

ترامپ که پیش‌تر تهدید کرده بود بودجه دولتی نیویورک را قطع کرده و گارد ملی را در این شهر مستقر کند، در کاخ سفید از پیروزی تاریخی ممدانی تمجید کرد و گفت او قادر است «کار فوق‌العاده‌ای» انجام دهد.

ترامپ همچنین افزود: «ما کمکش می‌کنیم تا رویای همه را محقق کند: اینکه نیویورک شهری بسیار قدرتمند و بسیار امن باشد.»

وقتی یکی از خبرنگاران از ممدانی پرسید آیا هنوز هم ترامپ را فاشیست می‌داند، ترامپ میان صحبت پرید و گفت: «اشکالی ندارد. می‌توانی همین را بگویی، این ساده‌تر از توضیح‌دادنش است. من مشکلی ندارم.»

منبع: النشره