دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت جنوب شرقی پکتیکا ثبت گردیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمدگل، مسئول پروسه واکسیناسیون در ولایات جنوب شرقی افغانستان در نشست آمادگی برای تطبیق کمپین واکسیناسیون بیماری فلج اطفال در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا گفت: دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در یک منطقه دور افتاده ولایت پکتیکا که به کودکان واجد شرایط در آنجا واکسیناسیون به گونه منظم تطبیق نگردیده بود، ثبت شده است.

با ثبت این دو مورد شمار واقعه مثبت بیماری فلج اطفال در سال جاری در افغانستان به 9 مورد افزایش یافت،

به علاوه دو مورد مثبت در ولایت پکتیکا، یک مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت شرقی نورستان، یک مورد در ولایت غربی بادغیس، یک مورد در ولایت جنوبی ارزگان و موارد دیگر در ولایات جنوبی هلمند و قندهار می باشد.

در این حال دکتر معراج گل عادل، رئیس وزارت بهداشت طالبان در ولایت پکتیا می گوید، در این دور کمپین چهار روزه در زون جنوب شرقی به یک میلیون و سیصد هزار کودکان واجد شرایط قطره های واکسیناسیون داده خواهد شد.

در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که موارد مثبت بیماری فلج کودکان در آن وجود دارد.