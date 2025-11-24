باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، فضای شهر مشهد رنگ و بوی عزای فاطمی به خود گرفت و مهاجرین افغانستانی در مساجد، حسینیهها و موکبهای متعدد، از زائران و مجاوران امام رضا(ع) پذیرایی کردند.
موکبها با چای، غذای گرم و نذورات فاطمی، لحظههایی از همدلی و اتحاد میان عزاداران دو ملت ایران و افغانستان خلق کردند.
در این میان، موکب سیدالشهدا(ع) مهاجرین افغانستانی که چند سالی است در محله طلاب مشهد برپا میشود جایی که رهگذران برای لحظهای در کنار هم میایستادند و نذر فاطمی را با محبت تقسیم میکردند.
یکی از موکبداران افغانستانی گفت: «هر سال در ایام عزای فاطمی در مشهد میزبان عزاداران هستیم. این افتخار ماست و باور داریم که پاسداری از شعائر اهلبیت، سنت مشترک میان دو ملت است؛ هر جا که باشیم.»
بسیاری از زائران و مجاوران ایرانی نیز با ابراز خوشحالی از حضور موکب مهاجرین بیان کردند: «زیباست که هر دو ملت در کنار هم، یاد اهلبیت(ع) را زنده نگه میداریم. این همدلی باید هر روز بیشتر شود.»
یکی از شهروندان مشهدی که از آبادان به مشهد آمده بود نیز گفت: «اهلبیت(ع) دلها را به هم نزدیک میکنند. دیدن اینکه جوانان افغانستانی اینجا موکب برپا کردهاند، برایم بسیار ارزشمند بود.»