باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا‌(س)، فضای شهر مشهد رنگ و بوی عزای فاطمی به خود گرفت و مهاجرین افغانستانی در مساجد، حسینیه‌ها و موکب‌های متعدد، از زائران و مجاوران امام رضا‌(ع) پذیرایی کردند.

موکب‌ها با چای، غذای گرم و نذورات فاطمی، لحظه‌هایی از همدلی و اتحاد میان عزاداران دو ملت ایران و افغانستان خلق کردند.
در این میان، موکب سیدالشهدا‌(ع) مهاجرین افغانستانی که چند سالی است در محله طلاب مشهد برپا می‌شود  جایی که رهگذران برای لحظه‌ای در کنار هم می‌ایستادند و نذر فاطمی را با محبت تقسیم می‌کردند.

یکی از موکب‌داران افغانستانی گفت: «هر سال در ایام عزای فاطمی در مشهد میزبان عزاداران هستیم. این افتخار ماست و باور داریم که پاسداری از شعائر اهل‌بیت، سنت مشترک میان دو ملت است؛ هر جا که باشیم.»

بسیاری از زائران و مجاوران ایرانی نیز با ابراز خوشحالی از حضور موکب مهاجرین بیان کردند: «زیباست که هر دو ملت در کنار هم، یاد اهل‌بیت(ع) را زنده نگه می‌داریم. این همدلی باید هر روز بیشتر شود.»

یکی از شهروندان مشهدی که از آبادان به مشهد آمده بود نیز گفت: «اهل‌بیت(ع) دل‌ها را به هم نزدیک می‌کنند. دیدن اینکه جوانان افغانستانی اینجا موکب برپا کرده‌اند، برایم بسیار ارزشمند بود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: عزاداران افغانستانی ، موکب اتباع خارجی ، شهادت حضرت زهرا (س) ، مهاجرین افغانستانی
خبرهای مرتبط
عزاداری مهاجرین افغانستانی در مشهد + فیلم
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
برپایی موکب های مهاجرین در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
افغانستان یه نفر بدو بدو جا نمونی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
بله کاری درست وزیبایی است اما مسئولان حتما بایدموضوع طردافغانهارا کامل کنندراضی به ماندگاری افغانهانیستیم درمشهدوقم وبرخی شهرهاافغانی خیلی زیاده وحتمابایدبه کشورشان برگردند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
زیباست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
نفوذ
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
آخرین اخبار
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
ترامپ: ضرب‌الاجل مشخصی برای مذاکرات اوکراین وجود ندارد