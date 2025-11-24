فرمانده کل نیروی انتظامی کشور گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در استقلال ایران نقش بی بدیلی داشته است چراکه همین شهدای گمنام در عین بی نام و نشانی، نماد هویت، استقامت، پایمردی و سربلندی ایران اسلامی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان در مراسم تشییع پیکر ۱۰۰ شهید گمنام که امروز - دوشنبه- در سالروز شهادت فاطمه‌الزهرا (س) از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا، برگزار شد، افزود: فرهنگ ایثار، شهادت و تداوم راه آنان تاکید کرد افزود: شهدا، نه فقط قهرمان نظامی، بلکه معلمان بصیرت و الگو‌های اتحاد، از خودگذشتگی و مقاومت در جامعه هستند که با نثار خون خویش، مسیر عزت و افتخار آینده کشور را روشن و هموار کردند.

وی ادامه داد: شهدا مهمانان همیشگی دل‌های مردم هستند و نام و یادشان زنده و جادوان است.

سردار رادان تصریح کرد: راه آنها بی‌پایان و بی‌بدیل است و باید آن را سرلوحه زندگی و تلاش خود قرار دهیم.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: فرهنگ ایثار، مقاومت و تقویت روحیه امید، پایه و اساس پیروزی‌های نظام اسلامی و ملت ایران است و جامعه باید همیشه در کنار شهدا باشد و یاد آنان را زنده نگه دارد.

به گفته وی، شهدا به واقع سرمایه‌هایی ارزشمند برای کشور برای شکست توطئه‌های دشمنان و روشن کننده مسیر کسب موفقیت و اقتدار و راهبرد ایران اسلامی هستند.

وی ادامه داد: ما تا آخر در مسیر حفظ ارزش‌های شهدا و استقلال کشور خواهیم ایستاد و به آنان اقتدا و افتخار می‌کنیم.

سردار رادان افزود: راه شهدا، مسیر پیروزی، اقتدار و عزت ملی است که هرگز نباید فراموش شود.

آیین وداع و تشییع پیکر ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ملی بزرگداشت شهدا به صورت همزمان در کشور برگزار می‌شود.

مردم پایتخت امروز میزبان پیکر ۱۰۰ لاله گمنام از جمع این شهدا هستند که آیین تشییع این پیکر‌ها از با حضور پرشور مردم از مقابل دانشگاه تهران تا معراج شهدا درحال برگزاری است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: نیروی انتظامی کشور ، تشییع پیکر شهدا ، شهدای گمنام ، مراسم تشییع شهدا ، شهید گمنام
