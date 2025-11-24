بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز /دوشنبه/ روی عدد ۱۶۸ قرار دارد و برای تمامی آحاد جامعه ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس دادههای روز دوشنبه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون هوای پایتخت در وضعیت قرمز قرار گرفته و در این شرایط به تمامی آحاد جامعه توصیه میشود از تردد در فضای باز خودداری کنند.
همچنین مناطق ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ جزو آلودهترین مناطق شهر تهران و در مرز بسیار ناسالم قرار دارد.
از ابتدای سال تاکنون کیفیت هوای تهران ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۹ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.
شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده میشود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.
هر ساله با آغاز فصل سرما در زمستان، شاهد وقوع پدیده اینورژن (وارونگی) در هوای تهران هستیم؛ این پدیده زمانی که لایههای هوای بالا به دلیل تابش نور خورشید گرمتر از هوای نزدیک سطح زمین میشوند رخ میدهد و آلودگی بیشتر احساس میشود.
منبع: شرکت کنترل کیفیت هوای تهران