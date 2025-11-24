باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط CBS News در میان نزدیک به ۲۵۰۰ آمریکایی، اکثر شهروندان آمریکایی با حمله نظامی احتمالی به ونزوئلا به عنوان بخشی از مبارزه ادعایی با کارتل‌های مواد مخدر مخالف هستند.

نتایج نشان داد که ۷۰٪ از پاسخ‌دهندگان با اقدام نظامی مخالف هستند و ۷۶٪ گفتند که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا موضع خود را به وضوح برای رأی‌دهندگان توضیح نداده است.

در همین حال، ۵۳٪ از پاسخ‌دهندگان از حملات نظامی ایالات متحده به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر حمایت کردند، اما ۷۲٪ گفتند که واشنگتن باید شواهدی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط آنها ارائه دهد. تنها ۱۳٪ از افراد مورد بررسی ونزوئلا را تهدیدی برای ایالات متحده می‌دانند.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا بار‌ها هشدار داده است که ونزوئلا با جدی‌ترین تهدید تهاجم آمریکا در ۱۰۰ سال گذشته رو‌به‌رو است. واشنگتن مقامات ونزوئلا را به عدم اقدام کافی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. از ماه سپتامبر، نیروی دریایی ایالات متحده هشت کشتی، یک زیردریایی هسته‌ای و بیش از ۱۶۰۰۰ نیروی نظامی را به دریای کارائیب اعزام کرده است.

آنها حداقل ۲۰ قایق تندرو را منهدم کرده و ۷۶ نفر را در آب‌های بین‌المللی که با ادعایی بی‌اساس به قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا متهم شده بودند، کشته‌اند. در ۱۶ نوامبر، پنتاگون اعلام کرد که یک گروه ضربت از کشتی‌های آمریکایی به رهبری ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد وارد دریای کارائیب شده است.

رسانه‌های آمریکایی بار‌ها گزارش داده‌اند که ایالات متحده ممکن است به زودی حمله به اهداف کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز کند.

منبع: تاس