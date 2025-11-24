باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح الله خداییان در این دستور خطاب به بازرسان استان مازندران اظهار کرد: نظر به اهمیت حفظ و حراست از جنگل‌ها به‌عنوان ثروتی خدادادی و نقش حیاتی آنها در تعادل محیط‌زیست، جلوگیری از تخریب خاک، کنترل سیلاب‌ها و حفظ تنوع زیستی، حفاظت از این عرصه‌ها رسالتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی یادآور شد: جنگل‌های هیرکانی، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی جهان در امتداد ساحل دریای خزر، با تنوع بی‌نظیر گیاهی و جانوری خود بخش مهمی از پایداری زیستی منطقه و حتی جهان را تضمین می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به حضور گروهی مجرب از بازرسان به منطقه آتش‌سوزی، با هدف نظارت بر نحوه مدیریت عملیات اطفا و اجرای دقیق لکه‌گیری اصولی و همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های مسئول استان برای تسریع و تسهیل عملیات اطفای حریق، دستور داد تا میزان آمادگی و کیفیت عملکرد تجهیزات دستگاه‌ها ذیربط بررسی شود.

وی تأکید کرد که هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد حادثه یا اخلال در روند اطفا نقش داشته باشد، باید شناسایی و مستند شده و همراه با پیشنهاد‌های اصلاحی گزارش شود.

رئیس سازمان بازرسی، تهیه و ارسال گزارش جامع پس از اتمام کامل عملیات اطفا را ضروری دانسته و تأکید کرده است که این گزارش باید در اسرع وقت به سازمان ارسال شود.

به گزارش ایرنا، عرصه‌های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبان ماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیرو‌های امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل‌های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد، با به کارگیری چندین فروند بالگرد و تلاش نیرو‌های امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه‌های جنگلی این منطقه مهار شد.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل‌های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه،