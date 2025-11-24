مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آمادگی این سازمان برای جایگزینی قانون الزام با بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دو فرض پیشرو است گفت: یا قیمت متعارف و منطقی توافق می‌شود و در این صورت قرارداد مشابه سال گذشته با نرخ تعدیل شده ادامه پیدا می‌کند و بین کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه‌گر منعقد می‌شود یا اینکه قیمت نامتعارف است.

وی افزود: درمان کامل مطلوب در بخش بستری طبق قانون الزام جایگزین را برای بازنشستگان فراهم کنیم.

محمد اسدی رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه در قانون الزام مصوبه سال ۱۳۶۸ گفته شده تامین اجتماعی مکلف است صفر تا صد هزینه درمان بیمه شدگان را پرداخت کند گفت: به این مدل که اگر کسی به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی مراجعه کرد، نتیجه نگرفت، بیمارستان دولتی برود و بدون دریافت فرانشیز هزینه انجام دهد، چنانچه در بیمارستان‌های دولتی هم نتیجه گرفته نشد و نتوانستند درمان کنند به بیمارستان‌های خصوصی برود و باز کل هزینه را سازمان تامین اجتماعی بدهد.

وی افزود: اگر این قانون بخواهد اجرا شود اصلا لزومی به داشتن بیمه تکمیلی نداریم. هدف از تشکیل این جلسات و تاخیر در این قضیه صرفاً به این خاطر است که بتوانیم از جیب بازنشسته کمتر پرداختی داشته باشیم.

منبع: سازمان تامین اجتماعی

