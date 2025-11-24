نشست ژنو میان نمایندگان آمریکا و اوکراین با تدوین چارچوب به‌روزشده صلح پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به «خاورمیانه» و شماری دیگر از نمایندگان واشنگتن، نشستی «ثمربخش و گسترده» با هیات اوکراینی در ژنو درباره «طرح صلح آمریکایی» برگزار کردند.

به گفته بیانیه، گفت‌و‌گو صریح، مفصل و در فضایی مبتنی بر شراکت و هدف مشترک انجام شده و دو طرف «چارچوب به‌روزشده و دقیقی برای صلح» تدوین کرده‌اند.

هیات اوکراین تاکید کرده است که تمام نگرانی‌های اصلی آنها از جمله تضمین‌های امنیتی، توسعه اقتصادی بلندمدت، حفاظت از زیرساخت‌ها، آزادی کشتیرانی و حاکمیت سیاسی، به‌طور دقیق در این نشست مورد رسیدگی قرار گرفته است. آنها همچنین رویکرد منظم آمریکا در گنجاندن پیشنهاد‌های اوکراین در تمام اجزای چارچوب در حال شکل‌گیری را ستودند.

نمایندگان اوکراین گفتند بر اساس اصلاحات و توضیحات ارائه‌شده، نسخه کنونی پیش‌نویس با منافع ملی آنها همخوانی دارد و سازوکار‌هایی «قابل اتکا و قابل اجرا» برای حفاظت از امنیت اوکراین در کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند.

آنها تاکید کردند که ساختار تقویت‌شده تضمین‌های امنیتی، همراه با تعهدات مربوط به عدم‌تجاوز، ثبات انرژی و بازسازی، نیاز‌های راهبردی اصلی اوکراین را برطرف می‌کند.

در مقابل، روبیو و تیمش بار دیگر بر تعهد ثابت آمریکا برای تضمین حفظ حاکمیت، امنیت و شکوفایی اوکراین در مرکز فرایند دیپلماتیک تاکید کردند و گفتند این تلاش‌ها بر اساس «هدف دونالد ترامپ برای پایان‌دادن به جنگی که جان میلیون‌ها نفر را گرفته و جلوگیری از تلفات بیشتر از طریق صلحی پایدار و قابل تحقق» انجام می‌شود.

تفاهم مشترک و ادامه مشورت‌ها

دو طرف از پیشرفت حاصله استقبال کردند و توافق کردند مشورت‌ها ادامه یابد تا توافق‌ها به نسخه نهایی نزدیک شود. کاخ سفید اعلام کرد که جلسه با تفاهم مشترکی پایان یافت مبنی بر اینکه «امروز یک گام بزرگ رو به جلو است» و اینکه هماهنگی نزدیک برای دستیابی به صلحی پایدار و جامع ضروری خواهد بود.

طبق بیانیه، گفت‌و‌گو‌ها سازنده، متمرکز و محترمانه بود و پیشرفت معناداری در هم‌راستاسازی دیدگاه‌ها و تعیین مراحل بعدی نشان داد.

در پایان، کاخ سفید افزود که روسای آمریکا و اوکراین تصمیم نهایی را بر اساس این چارچوب اتخاذ خواهند کرد و هر دو طرف آمادگی خود را برای ادامه همکاری جهت تامین صلحی پایدار که امنیت، ثبات و بازسازی اوکراین را تضمین کند، اعلام کرده‌اند.

منبع: المیادین

