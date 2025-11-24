باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بلژیک با تعطیلی مدارس و اختلال در سفر‌های ریلی و هوایی مواجه است زیرا اتحادیه‌ها خواستار اعتصاب سه روزه از روز دوشنبه در اعتراض به کاهش هزینه‌های پیشنهادی دولت و تغییرات قانون کار شده‌اند.

اعتصاب‌ها در سه موج برگزار می‌شوند. قطار‌ها و حمل و نقل عمومی روز دوشنبه اعتصاب خود را آغاز می‌کنند و شرکت راه آهن ملی SNCB انتظار دارد از هر سه قطار، دو قطار یا در برخی خطوط فقط از هر سه قطار یک قطار حرکت کند. چندین قطار یورواستار که بروکسل را به پاریس متصل می‌کنند، لغو شده‌اند.

روز سه‌شنبه، خدمات عمومی مانند مدارس، مهدکودک‌ها و بیمارستان‌ها به اعتصاب می‌پیوندند. اتحادیه‌ها برای روز چهارشنبه خواستار اعتصاب عمومی کامل شامل همه دسته‌ها شده‌اند. انتظار نمی‌رود روز چهارشنبه هیچ پروازی در دو فرودگاه اصلی این کشور، بروکسل-زاونتم و شارلروا انجام شود.

این اعتصاب توسط اتحادیه‌های اصلی بلژیک که با نخست وزیر بارت دی ویور بر سر تلاش‌هایش برای کاهش بدهی کشور، که یکی از بالاترین بدهی‌ها در اروپا در کنار یونان، ایتالیا و فرانسه است، در بن‌بست هستند، فراخوانده شد.

این محافظه‌کار فلاندری که از ماه فوریه در قدرت است، در تلاش است تا از طریق مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری بی‌سابقه در مورد آزادسازی بازار کار، مزایای بیکاری و حقوق بازنشستگی، یک تلاش ریاضتی بزرگ را اعمال کند. اما تاکنون تنها تعداد کمی از اقدامات پیشنهادی دی ویور اجرا شده‌اند، که عمدتاً به دلیل اختلافات درون ائتلاف پنج حزبی اوست.

او تا کریسمس به ائتلاف خود فرصت داده است تا به توافق برسند، همچنین در مورد درخواست او برای کاهش هزینه‌ها برای پوشش افزایش بودجه نظامی. این اعتصاب با هدف اعمال فشار بر احزاب در حین مذاکره بین خودشان انجام می‌شود.

اتحادیه‌ها در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند که این «درخواستی از نخست‌وزیر دی ویور و کل دولت برای پایان دادن به برچیدن برنامه‌های اجتماعی است».

اتحادیه سوسیالیستی FGTB، نخست‌وزیر را به نشان دادن «تحقیر» و «بی‌احترامی» نسبت به این جنبش اجتماعی متهم کرد. همراهان دی ویور از درخواست‌ها برای اظهار نظر خودداری کردند.

تلاش‌های قبلی اتحادیه نتایج متفاوتی داشته است. حدود ده‌ها هزار معترض در اواسط اکتبر در خیابان‌های بروکسل راهپیمایی کردند تا به آنچه که آنها کاهش «بی‌رحمانه» بودجه می‌نامیدند، اعتراض کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه