مسئولان دولت ترامپ بررسی می‌کنند در سالگرد تولد مادورو اعلامیه‌های تبلیغاتی بر فراز کاراکاس پخش کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسئولان دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی امکان پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی بر فراز کاراکاس هستند تا جنگ روانی و فشار‌های آمریکا بر دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ادامه یابد.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که این اقدام، که هنوز تصویب رسمی نگرفته، ممکن است در ۶۳مین سالگرد تولد مادورو، یکشنبه آینده اجرا شود.

در ماه‌های اخیر، آمریکا فشار‌های خود بر مادورو را به روش‌های مختلف تشدید کرده است؛ از جمله استقرار گسترده نیرو‌های نظامی در منطقه، اجرای تمرین‌های تیراندازی زنده و حمله به قایق‌های ونزوئلایی که واشنگتن مدعی است با قاچاق مواد مخدر در منطقه کارائیب مرتبط بوده‌اند.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) از اوایل سپتامبر تاکنون حداقل ۲۱ حمله در کارائیب نزدیک آب‌های ونزوئلا انجام داده که منجر به کشته شدن حداقل ۸۰ نفر شده است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ادعا کرد این حملات «علیه باند‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر» انجام شده، هرچند هیچ مدرکی ارائه نکرد که ثابت کند قایق‌های مورد حمله واقعا حامل مواد مخدر بوده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
خبرهای مرتبط
اطلاعات ضعیف پشت تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن «کارتل خورشید»
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
مادورو در پاسخ به ترامپ: راه‌حل بحران تنها گفت‌و‌گو است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سنی‌ها متحد شدند؛ خنجر و الحلبوسی پشت یک میز
ممدانی: هنوز هم ترامپ را فاشیست می‌دانم
۶ کشته در حمله انتحاری به مقر نیرو‌های مرزی پاکستان
بنگلادش بار دیگر درخواست استرداد نخست وزیر سابق فراری را به هند ارسال کرد
اولتیماتوم ترامپ به اوکراین: توافق صلح یا قطع حمایت آمریکا
فایننشال تایمز: اروپا برای قطع احتمالی حمایت آمریکا از اوکراین برنامه‌ریزی می‌کند
همدلی ایران و افغانستان زیر پرچم عزای فاطمی + فیلم
هجوم فعالان انگلیسی به کارخانه همکار اسرائیل
ثبت دو مورد جدید فلج اطفال در افغانستان
اکثر آمریکایی‌ها با عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا مخالف هستند
آخرین اخبار
رزمایش نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی
آمریکا و اوکراین به توافق اولیه صلح رسیدند
اکثر آمریکایی‌ها با عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا مخالف هستند
هجوم فعالان انگلیسی به کارخانه همکار اسرائیل
ممدانی: هنوز هم ترامپ را فاشیست می‌دانم
۶ کشته در حمله انتحاری به مقر نیرو‌های مرزی پاکستان
رقابت داغ بر سر نخست‌وزیری در بغداد؛ چارچوب هماهنگی هنوز مردد
همدلی ایران و افغانستان زیر پرچم عزای فاطمی + فیلم
ثبت دو مورد جدید فلج اطفال در افغانستان
فایننشال تایمز: اروپا برای قطع احتمالی حمایت آمریکا از اوکراین برنامه‌ریزی می‌کند
بنگلادش بار دیگر درخواست استرداد نخست وزیر سابق فراری را به هند ارسال کرد
سنی‌ها متحد شدند؛ خنجر و الحلبوسی پشت یک میز
اولتیماتوم ترامپ به اوکراین: توافق صلح یا قطع حمایت آمریکا
هیثم طباطبایی، فرمانده ایرانی‌تبار حزب‌الله که بود؟
حزب‌الله شهادت فرمانده خود را تایید کرد
زلنسکی: ممنون آمریکا هستیم!
روبیو: بررسی اصلاحات طرح صلح با مقامات اوکراینی ادامه دارد
مقام حزب‌الله: پس از حمله امروز اسرائیل، «همه احتمالات» وجود خواهد داشت
واکنش رئیس جمهور لبنان به تجاوز علیه بیروت: از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم مداخله کند
مقام آمریکایی: حزب‌الله قابلیت‌ها و ذخایر سلاح‌های خود را بازسازی کرده است
ترامپ: اوکراین هیچ گونه قدردانی از ما نکرده است
مرتس: مطمئن نیستیم که مذاکرات ژنو در روز‌های آینده به نتیجه برسد
حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان + فیلم و تصاویر
اردوغان: استقرار نیرو‌های ترکیه‌ای در غزه در مرحله بررسی است
روبیو و ویتکاف برای مذاکرات طرح اوکراین وارد ژنو شدند
تعداد کشته‌های سیل در ویتنام به ۹۰ نفر افزایش یافت 
حضور هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
دادگاه انصارالله ۱۷ متهم جاسوسی را به اعدام محکوم کرد
یک کودک در میان ۱۱ فلسطینی بازداشت شده در یورش‌های نظامی اسرائیل در کرانه باختری