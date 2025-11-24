باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسئولان دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی امکان پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی بر فراز کاراکاس هستند تا جنگ روانی و فشار‌های آمریکا بر دولت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، ادامه یابد.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که این اقدام، که هنوز تصویب رسمی نگرفته، ممکن است در ۶۳مین سالگرد تولد مادورو، یکشنبه آینده اجرا شود.

در ماه‌های اخیر، آمریکا فشار‌های خود بر مادورو را به روش‌های مختلف تشدید کرده است؛ از جمله استقرار گسترده نیرو‌های نظامی در منطقه، اجرای تمرین‌های تیراندازی زنده و حمله به قایق‌های ونزوئلایی که واشنگتن مدعی است با قاچاق مواد مخدر در منطقه کارائیب مرتبط بوده‌اند.

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) از اوایل سپتامبر تاکنون حداقل ۲۱ حمله در کارائیب نزدیک آب‌های ونزوئلا انجام داده که منجر به کشته شدن حداقل ۸۰ نفر شده است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ادعا کرد این حملات «علیه باند‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر» انجام شده، هرچند هیچ مدرکی ارائه نکرد که ثابت کند قایق‌های مورد حمله واقعا حامل مواد مخدر بوده‌اند.

منبع: آر تی