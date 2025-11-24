فرمانده اسبق سپاه پاسداران، در مراسم تشییع ۹ شهید گمنام دفاع مقدس در کرمان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به تحلیل وضعیت کنونی منطقه و نقش مقاومت پرداخت.

رضایی با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی، گفت: «با شهادت حاج قاسم، مکتبی در حوزه کشور‌های مقاومت و حتی فراتر از آن به وجود آمد که بی‌نظیر بود. جهان اسلام مدت‌ها منتظر چنین خیزشی بود. امروز ما در شهری هستیم که حاج قاسم توانست مکتب انقلاب اسلامی ایران را از آن به جهان صادر کند.»

وی افزود: «اگر امروز شاهد مقاومت در عراق، لبنان و یمن هستیم، به دلیل آن است که این کشور‌ها سال‌ها شاهد مقاومت و مبارزه ایران بودند. حاج قاسم در جنوب شرق ایران فرماندهی سه استان را مدیریت می‌کرد و سپس جنگ دفاع مقدس را در کنار سرداران بزرگ شهید فرماندهی کرد. پس از جنگ نیز لبنان شاهد حضور این سرداران بود که مقاومت را در آن منطقه همراهی کردند.»

رضایی با تأکید بر نقش شهدا در ایجاد امنیت، اظهار کرد: «امروز اگر مردم امنیت و آرامش دارند، به دلیل حضور مردانی، چون حاج قاسم است. اگر مقاومت و شهادت نبود، دوباره مانند جنگ جهانی اول، ایران اشغال می‌شد.»

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر در منطقه، تصریح کرد: «در همین جنگ ۱۲ روزه، دشمن هرچه فناوری داشت به کار گرفت و از تمام تجهیزات، نیرو‌ها و سیستم جاسوسی خود کمک گرفت تا کشور و نظام ما را از بین ببرد، اما در نهایت با التماس خواستار آتش‌بس شدند.»

رضایی افزود: «آمریکا در ۲۰۰ سال و اسرائیل در حدود ۷۰ سال عمر خود، چنین جبهه مقاومتی ندیده‌اند. امروز جهان شاهد مقاومت عجیبی از مردم غزه است. اصل جنگ اسرائیل در واقع نبرد نیست، بلکه تروریسم است و فکر می‌کنند با ترور فرماندهان حزب‌الله لبنان، ایران و عراق کار تمام می‌شود، در حالی که هر فرماندهی که از اسلام شهید می‌شود، یک گام به نابودی اسرائیل نزدیک می‌شویم.»

وی در پایان، به موضع حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله خویشتن‌داری راهبردی انجام می‌دهد. ما قصد دخالت نداریم، اما نظر من این است که این صبر و خویشتن‌داری باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. اینکه اسرائیل از شرایط مذاکرات و آتش‌بس سوءاستفاده می‌کند و همچنان ترور را در دستور کار دارد، باید نقطه پایانی داشته باشد که باید در آن تجدیدنظر شود.»

 

برچسب ها: تشییع ، شهید گمنام
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
بانک مرکزی بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی تاکید کرد.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۰۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
وجدانا کیف کردید از پیام قبلی که برا پاچخواری نوشتم
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۰۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
اگه حاج‌محسن بره لبنان حتما اسرائیل را نابود میکنه / قبول دارید ؟؟
۱
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
عقل كه نيست جان در عذاب است.
قضيه ايران شده اش نخورده و دهن سوخته خشك بي اب در به داغون و پر از تحريم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
ناشناس آمریکائی جاسوس اسرائیل ۱۳:۳۶
که داری تند تند کامننت میذاری :
اونکه عقل نداره توئی ، اگر کمی عقل در آن کله پوکت بود ، میدانستی که با ثبات ترین کشور مستقل در منطقه و حتی در جهان ، ایران هست . و در نهایت این ایرانه که سرنوشت منطقه و جهان را رقم میزنه . کاریکه ابر قدرتها نتونستن انجام بدهند . کجای دنیا تحریم نیست . الآن در دنیا تحریم مُد شده . همه یکدیگر را تحریم میکنن . ایران هم کشورهای غربی را تحریم کرده . اون چیزی که باعث رنج مردم ایران شده ، تحریم نیست ، بلکا خائنین بی شرفی مثل تو هستند .
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۳:۰۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
صبر راهبردی کدومه / جرات نداره به اسرائیل حمله کنه // اصلا اسرائیل منتظر کوچکترین حرکت از طرف حزب ا... میباشد تا لبنان را به غزه تبدیل کنه
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
این نظر احمقانه به درد خودت میخوره و از ترسوهائی مثل تو بیشتر از این انتظاری نیست .
حزب الله ، فقط بخاطر جلوگیری از خسارت به مردم لبنان خویشتن داری میکنه ، وگرنه ترسی از اسرائیل نداره .
شعار ایمان،جهاد،شهادت، مرام مردان خداست که وحشت در آن نفوذی ندارد . البته اگر جنگ شود ، تلفات برای هر دو طرف هست و اگر این دفعه حزب الله شروع کنه ، پایانی غیر از نابودی اسرائیل ندارد .
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
هدف اصلي اسرائیل به اجبار و واداركردن حزب ا...به جنگ است تا جلاد غزه با اشتياق تام و تمام همان سناريوي غزه را در لبنان پياده كند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
حاج محسن اگر بخواهند پاسخ دهند باز جنگ رخ میدهد
خدا کمکشون کنه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
پاسخ بدهد جنگ می شود، پاسخ ندهد ترورها استمرار می یابد و پیچیده تر از همه وضعیت داخلی لبنان و محدودیت ها، معذوریت ها و ملاحظات حزب در هرگونه اقدام احتمالی است. صادق ترین و مخلص ترین اصحاب آخرالزمانی سیدالشهداء علیه السلام روزهای عاشورایی مظلومانه ای را می گذرانند.
در این شب عزیز و با توسل به خانم فاطمه الزهرا سلام الله علیها برای مجاهدان مقاومت دعا کنید.
۳
۳
پاسخ دادن
