با حضور جمع کثیری از مردم کرمان، کودکان وسالمندان، نماز باران در کرمان برگزار شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ همزمان باشهادت حضرت زهرا (س) وتشییع ۹ شهیدگمنام نماز طلب باران در چهار راه شهید طالقانی کرمان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین شیخ بهایی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در شرایطی که باگذشته بیش ازدوماه از پاییز حتی قطره بارانی در استان نباریده است.
وی با انتقاد از مدیریت ومصرف آب در استان، اظهار کرد: در کشاورزی مصرف آب غیراصولی است و همچنان با روش غرقابی زراعت وکشاورزی انجام میشود.
وی بیان کرد: الگوی مصرف وکشت نداریم ۹۰ درصد اب کشور در کشاورزی مصرف میشود، که ۱۰ درصد صرفه جویی در این حوزه کمک زیادی به مدیریت میکند.
حجت الاسلام شیخ بهایی گفت: این نوع مصرف آب ازجمله گناهانی است که باید توبه کرد وبا اصلاح رویکردها جبران کرد.
وی بیان کرد: اسراف در مصرف برق و آب وگاز پسندیده نیست همچنین نیروی جوانی جوانان ما صرف شهوات وبه بطالت میگذرد شود.
وی تاکید کرد: مبارزه با فساد درذات این نظام است ونباید دربیت المال مسلمین دخل وتصرف شود.
شیخ بهایی افزود:هرجا درکشور به حرف رهبری گوش کردیم نتیجه اش را دیدیم، فقیهی که در ۸۶ سالگی جنگ اتمی با دو قدرت دنیا را مدیریت کرد.
وی همچنین خواستار توجه ویژه خانوادهها و مدیریت حضور فرزندان شان در فضای مجازی شد وگفت: این همه شبکههای نامناسب وجوانان ما دراین فضا رهاشدهاند، چرا باید این همه پرونده در دادگاه مفتوحه باشد این کم صبریها و چشم هم چشمیها گناهانی است که باید توبه کنیم وازخداوند طلب مغفرت کنیم تا باران رحمت الهی ببارد.
حجت الاسلام شیخ بهایی گفت: باید برگردیم به اهداف نظام وانقلاب و منویات رهبری را با دقت بیشتر دنبال کنیم، خدا اگر از ما استقامت ببیندقطعا جواب میدهد.