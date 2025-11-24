رئیس‌جمهور فرانسه ممکن است در ۲۷ نوامبر از راه‌اندازی «خدمت نظامی داوطلبانه» خبر دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه لو فیگارو فرانسه گزارش داد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ممکن است در ۲۷ نوامبر از راه‌اندازی «خدمت نظامی داوطلبانه» در فرانسه خبر دهد؛ اقدامی که با هدف تقویت آمادگی ملی در شرایط افزایش تنش‌های امنیتی انجام می‌شود.

این روزنامه افزود که این اعلامیه پس از ماه‌ها مطالعه و تحلیل مطرح شده و در چارچوب محیط بین‌المللی که شاهد افزایش بی‌ثباتی است صورت می‌گیرد؛ موضوعی که در جریان شرکت مکرون در اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ نیز مورد بحث قرار گرفت.

با این حال، کاخ الیزه تاکنون این گزارش را تایید رسمی نکرده است، اما گفته شده که آماده‌سازی‌ها برای این پروژه پیشرفته است.

وزارت نیرو‌های مسلح فرانسه از ارائه جزئیات رسمی درباره برنامه پیشنهادی، مانند مدت زمان، هزینه یا تعداد داوطلبان هدف، خودداری و اعلام کرده هرگونه اطلاعات رسمی در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

منبع: النشره

برچسب ها: ارتش فرانسه ، رئیس جمهور فرانسه
خبرهای مرتبط
محبوبیت مکرون به پایین‌ترین سطح ۴۰ سال اخیر رسید
زلنسکی دستور خرید ۱۰۰ جنگنده رافال از فرانسه را صادر کرد
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سنی‌ها متحد شدند؛ خنجر و الحلبوسی پشت یک میز
ممدانی: هنوز هم ترامپ را فاشیست می‌دانم
۶ کشته در حمله انتحاری به مقر نیرو‌های مرزی پاکستان
بنگلادش بار دیگر درخواست استرداد نخست وزیر سابق فراری را به هند ارسال کرد
اولتیماتوم ترامپ به اوکراین: توافق صلح یا قطع حمایت آمریکا
فایننشال تایمز: اروپا برای قطع احتمالی حمایت آمریکا از اوکراین برنامه‌ریزی می‌کند
همدلی ایران و افغانستان زیر پرچم عزای فاطمی + فیلم
هجوم فعالان انگلیسی به کارخانه همکار اسرائیل
ثبت دو مورد جدید فلج اطفال در افغانستان
اکثر آمریکایی‌ها با عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا مخالف هستند
آخرین اخبار
رزمایش نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی
آمریکا و اوکراین به توافق اولیه صلح رسیدند
اکثر آمریکایی‌ها با عملیات نظامی احتمالی علیه ونزوئلا مخالف هستند
هجوم فعالان انگلیسی به کارخانه همکار اسرائیل
ممدانی: هنوز هم ترامپ را فاشیست می‌دانم
۶ کشته در حمله انتحاری به مقر نیرو‌های مرزی پاکستان
رقابت داغ بر سر نخست‌وزیری در بغداد؛ چارچوب هماهنگی هنوز مردد
همدلی ایران و افغانستان زیر پرچم عزای فاطمی + فیلم
ثبت دو مورد جدید فلج اطفال در افغانستان
فایننشال تایمز: اروپا برای قطع احتمالی حمایت آمریکا از اوکراین برنامه‌ریزی می‌کند
بنگلادش بار دیگر درخواست استرداد نخست وزیر سابق فراری را به هند ارسال کرد
سنی‌ها متحد شدند؛ خنجر و الحلبوسی پشت یک میز
اولتیماتوم ترامپ به اوکراین: توافق صلح یا قطع حمایت آمریکا
هیثم طباطبایی، فرمانده ایرانی‌تبار حزب‌الله که بود؟
حزب‌الله شهادت فرمانده خود را تایید کرد
زلنسکی: ممنون آمریکا هستیم!
روبیو: بررسی اصلاحات طرح صلح با مقامات اوکراینی ادامه دارد
مقام حزب‌الله: پس از حمله امروز اسرائیل، «همه احتمالات» وجود خواهد داشت
واکنش رئیس جمهور لبنان به تجاوز علیه بیروت: از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم مداخله کند
مقام آمریکایی: حزب‌الله قابلیت‌ها و ذخایر سلاح‌های خود را بازسازی کرده است
ترامپ: اوکراین هیچ گونه قدردانی از ما نکرده است
مرتس: مطمئن نیستیم که مذاکرات ژنو در روز‌های آینده به نتیجه برسد
حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان + فیلم و تصاویر
اردوغان: استقرار نیرو‌های ترکیه‌ای در غزه در مرحله بررسی است
روبیو و ویتکاف برای مذاکرات طرح اوکراین وارد ژنو شدند
تعداد کشته‌های سیل در ویتنام به ۹۰ نفر افزایش یافت 
حضور هیئت حماس در قاهره برای بحث در مورد آتش‌بس غزه
تجارت ایران و افغانستان از کل مبادلات با اروپا پیشی گرفت
دادگاه انصارالله ۱۷ متهم جاسوسی را به اعدام محکوم کرد
یک کودک در میان ۱۱ فلسطینی بازداشت شده در یورش‌های نظامی اسرائیل در کرانه باختری