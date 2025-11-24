باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه لو فیگارو فرانسه گزارش داد که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، ممکن است در ۲۷ نوامبر از راهاندازی «خدمت نظامی داوطلبانه» در فرانسه خبر دهد؛ اقدامی که با هدف تقویت آمادگی ملی در شرایط افزایش تنشهای امنیتی انجام میشود.
این روزنامه افزود که این اعلامیه پس از ماهها مطالعه و تحلیل مطرح شده و در چارچوب محیط بینالمللی که شاهد افزایش بیثباتی است صورت میگیرد؛ موضوعی که در جریان شرکت مکرون در اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ نیز مورد بحث قرار گرفت.
با این حال، کاخ الیزه تاکنون این گزارش را تایید رسمی نکرده است، اما گفته شده که آمادهسازیها برای این پروژه پیشرفته است.
وزارت نیروهای مسلح فرانسه از ارائه جزئیات رسمی درباره برنامه پیشنهادی، مانند مدت زمان، هزینه یا تعداد داوطلبان هدف، خودداری و اعلام کرده هرگونه اطلاعات رسمی در زمان مناسب منتشر خواهد شد.
منبع: النشره