باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار محمدجعفر اسدی در مراسم تشییع شهدای گمنام شیراز، با تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهارکرد: طبق فرمایش ائمه معصومین (ع)، حضرت زهرا (س) حجت بر آنان است؛ شهدای ما نیز فرزندان معنوی این بانوی بزرگوار هستند که فارغ از هر نیت و خاستگاهی، با هدف نهایی دفاع از کیان اهل‌بیت (ع) و امام حسین (ع) جان خود را فدا کردند.

او شهدا را نماد واقعی آزادی و استقلال کشور برشمرد و افزود: امروز نزدیک به نیم قرن است که ایران اسلامی آزادانه تنفس می‌کند؛ این آزادی، دستاورد خون کسانی است که از همه قهرمانان اسطوره‌ای تاریخ برترند، چرا که آنان عزت و سربلندی ابدی را برای این ملت به ارمغان آوردند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه پیکر شهدا گواه وفاداری ما به ولایت است، تصریح کرد: ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته هرگز از این اصل مقدس عقب‌نشینی نکرده است؛ دشمن اصلی ما، شیطان بزرگ و استکبار جهانی است که به خوبی دریافته ولی‌فقیه، سدی محکم در برابر منیّت شیطانی آنان است و به همین دلیل، ایشان را دشمن شماره یک خود می‌دانند.

او با اشاره به رهبری انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که آیت‌الله حائری شیرازی فرمودند، نور ولایت امروز در زمین تجلی یافته تا پرچم انقلاب در نهایت به دست صاحب اصلی آن، حضرت صاحب‌الزمان (عج) سپرده شود؛ ما باید با هوشیاری و ایستادگی، راه شهدا را تداوم بخشیده و انتقام خون‌های پاک آنان را با نابودی دشمنان انقلاب بگیریم.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر‌های مطهر ۱۲ شهید گمنام و بانام دوران دفاع مقدس، با شکوهی بیمانند در شیراز تشییع شدند.