تهران معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از شناسائی کارگاه تولید داروی غیرمجاز در اندیشه شهریار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گزارش پایگاه خبری پلیس تهران سرهنگ عباداله خدایاری اعلام کرد: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت مشکوک افرادی در یک منزل ویلایی در شهر اندیشه شهریار، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران افزود: با اقدامات اطلاعاتی پلیس و تعقیب و مراقبت‌های شبانه روزی، ماموران پلیس امنیت عمومی، با شناسایی منزل ویلایی در شهر اندیشه، با هماهنگی قضایی، شب گذشته در عملیاتی با دستگیری یک نفر موفق به کشف یک کارگاه تولید قرص‌های غیرمجاز متادون شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در بازرسی از این واحد مسکونی، تعدادی آلات و ادوات و دستگاه‌های تولید داروی غیرمجاز و ۳۴هزار عدد قرص غیرمجاز کشف و متهم در بازجوئی‌های پلیس اعتراف کرد با تهیه مواد اولیه غیرمجاز و راه اندازی کارگاه تولید دارو در این زمینه فعالیت می‌کرده که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، پلیس مبارزه با موادمخدر
خبرهای مرتبط
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خبر داد؛
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
کشف بیش از ۹۳۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر قبل از ترانزیت از مرز‌های هوایی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اسقاط خودرو در یک سال به اندازه ۷ سال قبل از دولت چهاردهم
آغاز تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی در طرح اکرام/ آغاز پویش «هر خانواده یک صندوق صدقه الکترونیکی»
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
هوای تهران در وضعیت «ناسالم»
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
آخرین اخبار
چمران: راه شهدا همیشه نورانی است و باید به این نور وصل شویم
ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد
شناسایی و انهدام کارگاه تولید قرص‌های مخدر و روانگردان در شهریار
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
هوای تهران همچنان قرمز است
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
هوای تهران در وضعیت «ناسالم»
آغاز تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام در تهران
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی در طرح اکرام/ آغاز پویش «هر خانواده یک صندوق صدقه الکترونیکی»
اسقاط خودرو در یک سال به اندازه ۷ سال قبل از دولت چهاردهم
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران ۴ منطقه تهران برای مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
گسترده‌ترین عملیات اطفای حریق کشور در الیت چالوس؛ استفاده همزمان از ۲ ایلوشین ۴۰تنی
اتمام بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه
پیش ثبت نام حدود ۷۰ هزار نفر برای حج ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها + فیلم
اعلام زمان ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
نمایش اقتدار بزرگ‌ترین اجتماع بسیجیان پایتخت
پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت
درخواست از شورای شهر برای تعیین تکلیف آرامستان‌های جدید پایتخت
بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است
تهران دچار ناترازی شدید اکولوژیک است