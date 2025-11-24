باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اسرائیل یک رزمایش آموزشی گسترده در بلندی‌های جولان اشغالی آغاز کرده و ادعا می‌کند که خود را برای «سناریو‌های مختلف» در امتداد مرز سوریه آماده می‌کند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این رزمایش را آغاز کرده است و این رزمایش از صبح دوشنبه و تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت.

ارتش به ساکنان هشدار داد که تحرکات قابل توجهی از نیرو‌ها و وسایل نقلیه در جولان و دره‌های اطراف آن وجود خواهد داشت و انتظار می‌رود انفجار‌ها و افزایش فعالیت هواپیما‌ها رخ دهد.

سوریه بار‌ها حضور نظامی اسرائیل در این منطقه را محکوم کرده است و دمشق سفر هفته گذشته نتانیاهو به جنوب این کشور را که در آنجا با نیرو‌های مستقر در سرزمین سوریه که اسرائیل ماه‌ها اشغال کرده بود، دیدار کرد، محکوم کرد.

اسرائیل از زمان سقوط بشار اسد استقرار نیرو‌ها را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل حفظ کرده و با حملات هوایی، عملیات نفوذ زمینی، پرواز‌های شناسایی، ایجاد ایست‌های بازرسی و دستگیری و ناپدید شدن شهروندان سوری، حاکمیت سوریه را نقض کرده است.

منبع: الجزیره