ارتش رژیم صهیونیستی یک رزمایش آموزشی گسترده را در بلندی‌های جولان اشغالی آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اسرائیل یک رزمایش آموزشی گسترده در بلندی‌های جولان اشغالی آغاز کرده و ادعا می‌کند که خود را برای «سناریو‌های مختلف» در امتداد مرز سوریه آماده می‌کند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این رزمایش را آغاز کرده است و این رزمایش از صبح دوشنبه و تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت.

ارتش به ساکنان هشدار داد که تحرکات قابل توجهی از نیرو‌ها و وسایل نقلیه در جولان و دره‌های اطراف آن وجود خواهد داشت و انتظار می‌رود انفجار‌ها و افزایش فعالیت هواپیما‌ها رخ دهد.

سوریه بار‌ها حضور نظامی اسرائیل در این منطقه را محکوم کرده است و دمشق سفر هفته گذشته نتانیاهو به جنوب این کشور را که در آنجا با نیرو‌های مستقر در سرزمین سوریه که اسرائیل ماه‌ها اشغال کرده بود، دیدار کرد، محکوم کرد.

اسرائیل از زمان سقوط بشار اسد استقرار نیرو‌ها را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل حفظ کرده و با حملات هوایی، عملیات نفوذ زمینی، پرواز‌های شناسایی، ایجاد ایست‌های بازرسی و دستگیری و ناپدید شدن شهروندان سوری، حاکمیت سوریه را نقض کرده است.

منبع: الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
دمشق در آذر ماه سال 1403 سقوط کرد، سوریه زمین بازی آمریکا جنایتکار شده است
۱۲:۲۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
دمشق در آذر ماه سال 1403 سقوط کرد، سوریه زمین بازی آمریکا جنایتکار شده است
داعش از سال 2011 تاکنون به اسرائیل و حامیانش در مقابله با ایران کمک می‌کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
جنگ سوریه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است. جنگ لبنان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است. جنگ غزه بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است. جنگ سودان بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
اروپا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
ناتو جنایتکار از سال 2001 تاکنون بزرگترین تهدید برای خاورمیانه و جهان بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
حضور نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی غیر قانونی است و هم نقض قوانین بین المللی بوده است.
سازمان ملل متحد هم از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
۰
۰
پاسخ دادن
