ادعای دروغین بازمانده خاندان پهلوی برای جنگل‌های ایران، در حالی است که هم‌زمان با وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی، نیروهای امدادی، یگان‌های جنگلبانی و حتی ارتش و سپاه پاسداران به‌صورت شبانه‌روزی در حال مهار آتش بوده‌اند و دولت از همان ابتدا برای مهار آتش دستور داد تا همه امکانات کشور به کار گرفته شود.

با این حال ادعای دلسوزی پهلوی هنگامی باطل می‌شود که کارنامه واقعی آنان در چهار دهه سلطنت مرور شود. این همان رژیمی بود که در برابر فاجعه‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و با منشأ انسانی خود نقش اصلی را در آنها ایفا کرد.

نمونه بارز آن، فاجعه سینما رکس آبادان در مرداد ۱۳۵۷ است؛ حادثه‌ای که توسط ساواک مدیریت شد بیش از ۴۰۰ زن، مرد و کودک در آن زنده‌زنده سوختند و خشم بی‌سابقه مردم را علیه پهلوی برانگیخت.

رژیمی که متهم به بستن درهای سینما، ممانعت از امدادرسانی سریع، کارشکنی در عملیات آتش‌نشانی و حذف مخالفان به بدترین شکل بود، امروز از زبان وارثش درباره «بی‌دفاع سوختن جنگل‌ها» سخن می‌گوید. این تناقض، برای افکار عمومی قابل چشم‌پوشی نیست.