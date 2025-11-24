باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی روز دوشنبه با اعلام این خبر، افزود: در محور چالوس به‌ویژه در محدوده‌های پلنگوله و سیاه‌بیشه ترافیک سنگین و البته مقطعی گزارش شده است که در صورت تداوم این وضعیت، احتمال اجرای محدودیت یک‌طرفه (مسیر جنوب به شمال) وجود دارد.

وی اظهار کرد: در محور هراز نیز همین شرایط برقرار است و در صورت افزایش حجم تردد، مسیر جنوب به شمال این جاده هم به طور مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک پرحجم در مسیر‌های رفت و برگشت آزادراه قزوین–رشت، محدوده رودبار و منجیل خبر داد و گفت: پلیس راه همه محور‌ها را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

جانشین پلیس راه با تأکید بر اینکه به‌دلیل تعطیلات پایان هفته و احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها (آلودگی هوا) حجم قابل‌توجهی از شهروندان تهرانی امروز در حال خروج از شهر هستند، افزود: شرایط امروز با روز‌های معمول پایان تعطیلات فرق دارد، اکنون هم موج رفت را داریم و هم موج بازگشت، اما رصد میدانی پلیس نشان می‌دهد خروجی‌های تهران شلوغ‌تر از مسیر‌های ورودی هستند و همین مسئله، الگوی تردد امروز را کاملاً تغییر داده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست در این شرایط سنگین ترافیکی، رعایت دقیق قوانین را در اولویت قرار دهند و از هرگونه تخلف حادثه‌ساز به‌ویژه سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ که همچنان از مهم‌ترین دلایل تصادفات مرگبار جاده‌ای است، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: همراهی رانندگان با قوانین، تضمین‌کننده یک سفر ایمن است. امیدواریم همه هموطنان صحیح و سالم به مقصد برسند.

