جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک بسیار سنگین و پرحجم در بخش قابل‌توجهی از محور‌های مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، اغلب استان‌های کشور به‌ویژه خروجی‌های تهران به سمت محور‌های شمالی و مقاصد زیارتی با ازدحام ترافیکی قابل‌توجهی مواجه شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی روز دوشنبه با اعلام این خبر، افزود: در محور چالوس به‌ویژه در محدوده‌های پلنگوله و سیاه‌بیشه ترافیک سنگین و البته مقطعی گزارش شده است که در صورت تداوم این وضعیت، احتمال اجرای محدودیت یک‌طرفه (مسیر جنوب به شمال) وجود دارد.

وی اظهار کرد: در محور هراز نیز همین شرایط برقرار است و در صورت افزایش حجم تردد، مسیر جنوب به شمال این جاده هم به طور مقطعی یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی همچنین از ترافیک پرحجم در مسیر‌های رفت و برگشت آزادراه قزوین–رشت، محدوده رودبار و منجیل خبر داد و گفت: پلیس راه همه محور‌ها را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند.

ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد

جانشین پلیس راه با تأکید بر اینکه به‌دلیل تعطیلات پایان هفته و احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها (آلودگی هوا) حجم قابل‌توجهی از شهروندان تهرانی امروز در حال خروج از شهر هستند، افزود: شرایط امروز با روز‌های معمول پایان تعطیلات فرق دارد، اکنون هم موج رفت را داریم و هم موج بازگشت، اما رصد میدانی پلیس نشان می‌دهد خروجی‌های تهران شلوغ‌تر از مسیر‌های ورودی هستند و همین مسئله، الگوی تردد امروز را کاملاً تغییر داده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست در این شرایط سنگین ترافیکی، رعایت دقیق قوانین را در اولویت قرار دهند و از هرگونه تخلف حادثه‌ساز به‌ویژه سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ که همچنان از مهم‌ترین دلایل تصادفات مرگبار جاده‌ای است، خودداری کنند.

وی تأکید کرد: همراهی رانندگان با قوانین، تضمین‌کننده یک سفر ایمن است. امیدواریم همه هموطنان صحیح و سالم به مقصد برسند.

منبع: پلیس راهور فراجا

برچسب ها: ترافیک جاده ای ، ترافیک سنگین ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
تمهیدات پلیس راهور تهران بزرگ ویژه مراسم عاشورای فاطمی
تخلفات رانندگی ۸ ماهه امسال برابر کل سال گذشته است
دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
یه مشت بی عار
همش تو جاده هستن
۰
۰
پاسخ دادن
اسقاط خودرو در یک سال به اندازه ۷ سال قبل از دولت چهاردهم
آغاز تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی در طرح اکرام/ آغاز پویش «هر خانواده یک صندوق صدقه الکترونیکی»
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
هوای تهران در وضعیت «ناسالم»
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
آخرین اخبار
چمران: راه شهدا همیشه نورانی است و باید به این نور وصل شویم
ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد
شناسایی و انهدام کارگاه تولید قرص‌های مخدر و روانگردان در شهریار
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
هوای تهران همچنان قرمز است
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
هوای تهران در وضعیت «ناسالم»
آغاز تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام در تهران
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی در طرح اکرام/ آغاز پویش «هر خانواده یک صندوق صدقه الکترونیکی»
اسقاط خودرو در یک سال به اندازه ۷ سال قبل از دولت چهاردهم
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران ۴ منطقه تهران برای مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
گسترده‌ترین عملیات اطفای حریق کشور در الیت چالوس؛ استفاده همزمان از ۲ ایلوشین ۴۰تنی
اتمام بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه
پیش ثبت نام حدود ۷۰ هزار نفر برای حج ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها + فیلم
اعلام زمان ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
نمایش اقتدار بزرگ‌ترین اجتماع بسیجیان پایتخت
پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت
درخواست از شورای شهر برای تعیین تکلیف آرامستان‌های جدید پایتخت
بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است
تهران دچار ناترازی شدید اکولوژیک است