یکی از موضوعات با اهمیت و متاسفانه کمتر پرداخته شده در خصوص جدایی بحرین، جلسه امیرعباس هویدا با تعدادی از مسئولین وقت در منزلش است. مباحث طرح شده در این جلسه، روشنگر مسائل مهم و اساسی بسیاری می‌باشد. محسن پزشکپور، رهبر فراکسیون پان‌ایرانیست در مجلس شورای ملی، مهمترین مدعو جلسه محرمانه خانه هویدا بوده است. او شش سال بعد از انقلاب، در فرانسه با مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد مصاحبه می‌کند و آنچه در منزل هویدا گذشته بود را فاش می‌سازد.

هرچه از داغ جدایی «بحرین» استان چهاردهم ایران بگوییم کم است. خیانتی که نه تنها عزت ایرانیان را لگدمال و مساحت کشورمان را کم کرد، که ضررهای عظیم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سوق الجیشی ماندگاری برجای گذاشت.

مطیع‌الدوله حجازی بود که لیدر فراکسیون حزب ایران‌نوین در مجلس سنا بود که ایشان هم عضو لژ فراماسونری بود. آقای دکتر یگانه وزیر مشاور نخست‌وزیر در امور پارلمانی بود، ناصر یگانه که ایشان هم یکی دیگر از اعضای لژ به اصطلاح بزرگ فراماسونری ایران بود. آقای پروفسور عدل بود که آن موقع عنوان رئیس کل حزب مردم را داشت. تا آن‌جایی که به خاطرم می‌آید این‌ها در این جلسه حضور داشتند. فراماسونری در ایران یک تشکیلات ضد مصلحت ملی است. هر کجا شما تجزیه‌ای از ایران می‌بینید دست فراماسونری در کار بوده، آخرینش هم جداسازی بحرین بود.»

رهبر حزب پان‌ایرانیست ابتدا اعضای جلسه را معرفی می‌کند که به خوبی حکایت از آن دارد که بسیاری از رجال سیاسی دوران پهلوی، به جای وابستگی به کشور، وابسته به کشورهای خارجی، قدرت‌ها و انجمن‌های فراملی بوده اند. پزشکپور چنین می‌گوید: «در آن جلسه اغلب کسانی که فعالان و گردانندگان سیاسی بودند حضور داشتند. آقای خلعتبری از اعضای لژ فراماسونری بود. امیرعباس هویدا که خود او هم عضو لژ فراماسونری بود. مرحوم مهندس ارفع بود که لیدر فراکسیون اکثریت یعنی فراکسیون حزب ایران‌نوین که ایشان هم از اعضای دیگر لژ فراماسونری بود. آقای هلاکو رامبد، لیدر حزب مردم و از رهبران حزب مردم که ایشان هم از دیگر اعضای فراماسونری بودند.

دلایل شاه و هویدا برای جدا کردن بحرین

پزشکپور در ادامه، به محتوای جلسه می‌پردازد که به صورت خلاصه در این‌جا می‌آوریم: «آقای هویدا رو کرد به آقای خلعتبری که البته حالا هر دو درگذشتند و گفت: خوب، آن‎چه را که خدمت اعلی‎حضرت بودیم و ایشان مطالبی را بیان کردند و در مورد مسئلۀ بحرین شما مطرح کنید. من کاملاً دریافتم نگاه او به خلعتبری و سایرین به من بود و درواقع نگرانی‌شان از من بود. آقای خلعتبری شروع کرد به بیان به اصطلاح دلایل متعددی بر این‌که به چه مناسبت می‌بایست که این برنامه جدایی بحرین را اجرا بکنند. او البته می‌گفت: ما قصد این را نداریم که بحرین را جدا کنیم بلکه توافق کردیم بر این‌که سازمان ملل آن‌جا رفراندومی انجام بدهد، اما حقیقت معلوم بود که این عنوان یک پوششی است فقط برای این‌که این توطئه یا این جنایت نسبت به ملت ایران چه جور و زیر چه پوششی صورت بگیرد.