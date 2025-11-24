باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه تأکید کرد که اظهارات نادرست اخیر رهبران ژاپن درباره مسئله تایوان، زیربنای همکاری میان چین، ژاپن و کره جنوبی را خدشه‌دار کرده و «در حال حاضر برگزاری نشست سران سه کشور غیرممکن است».

او افزود: «امیدواریم ژاپن نگرانی‌های چین را جدی بگیرد، از اظهارات نادرست خود درباره تایوان عقب‌نشینی کند و با اقدامات ملموس، صداقت خود در گفت‌و‌گو را اثبات نماید».

این اظهارات نینگ در پاسخ به سخنان سانای تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن مطرح شد که پس از اجلاس گروه ۲۰ در روز یکشنبه گفته بود: «نتوانستم با نخست‌وزیر چین، لی چیانگ، گفت‌و‌گو کنم و ژاپن همچنان مایل به گفت‌و‌گو با چین به شکل‌های مختلف است».

مشاجره متعاقب آن، که بزرگترین بحران چین و ژاپن در سال‌های اخیر است، به روابط تجاری و فرهنگی نیز سرایت کرده است. روز جمعه، چین این موضوع را با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح کرد و قول داد که از خود دفاع کند.

پکن، تایوان را قلمرو خود می‌داند و استفاده از زور برای کنترل این جزیره را رد نکرده است. دولت تایوان ادعا‌های پکن را رد می‌کند و می‌گوید فقط مردم این جزیره می‌توانند آینده خود را تعیین کنند.

منبع: المیادین