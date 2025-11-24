دبیر شورای عالی امنیت ملی درپی ترور یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله گفت: نتانیاهو آن‌قدر ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد تا همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درپی ترور هیثم علی طباطبایی از فرماندهان ارشد حزب‌الله توسط رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از رهروان راستین آن سرور بانوان دو عالم برادر مجاهد «هیثم علی طباطبایی» از فرماندهان ارشد حزب‌الله، به همراه چند تن از دوستانش به دست صهیونیست‌های جنایتکار به شهادت رسیدند.

آنان به آرزوی خود رسیدند، اما نتانیاهو آنقدر ماجراجویی خود را ادامه می‌دهد تا همه دریابند راهی جز مقابله با این رژیم جعلی باقی نمانده است.

این ضایعه را به رهبر گرانقدر حزب‌الله و اعضای مجاهد آن تسلیت عرض می‌نمایم.»

برچسب ها: علی لاریجانی ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
اولین تصاویر از پیکر فرمانده بزرگ حزب الله پس از ترور + فیلم
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکا جنایتکار، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی غرب جنایتکار، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار، جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۳ آذر ۱۴۰۴
همه گروه های تروریستی 100 درصد فقط با کمک، هدایت، مدیریت، نظارت، حمایت و پشتیبانی آمریکا و متحدانش جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست به اقدامات تروریستی می زنند.
هر آنچه از انتخابات تناسبی شوراها باید بدانید
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
آخرین اخبار
بقائی: اصرار بر نشر گمانه‌زنی‌های بی‌اساس هیچ سودی برای پیشبرد منافع ملی ندارد
لاریجانی: راهی جز مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی باقی نمانده است
لاریجانی به پاکستان سفر می‌کند
پیام وزیر خارجه عمان در خصوص دیدار با همتای ایرانی
ایران ترور «هیثم علی طباطبایی» فرمانده بزرگ مقاومت توسط رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد
هر آنچه از انتخابات تناسبی شوراها باید بدانید
دیدار رئیس کمیسیون اقتصادی و کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس با عراقچی
رئیس‌جمهور صرفاً دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان را انتخاب می‌کند
رئیس‌جمهور صرفاً دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان را انتخاب می‌کند
پیام تسلیت رئیس‌جمهور در پی شهادت دکتر مرتضی رضیعی
شرایط اقتصادی برای دولت و مردم قابل قبول نیست
برپایی مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (س) در حسینیه امام خمینی (ره)
گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وضعیت آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران
رایزنی وزیران خارجه ایران و عمان در مسقط
شمخانی: بسیج، ایمانی است که نه دستور می‌خواهد نه نمایش
سردار جلالی: «فناوری» حرف اول را در جنگ‌های نوین می‌زند
واکنش سفارت ایران به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت
سفر وزیر امور خارجه به عمان
پیام تبریک وزیر امور خارجه به همتای لبنانی به مناسبت روز استقلال لبنان
سفر وزیر امور خارجه به عمان
تصمیم دولت برای تأمین کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز
تشکل‌های دانشجویی در پیگیری حقوقی مطالبات جنگ ۱۲ روزه نقش‌آفرین باشند
مهاجرانی: نقد رئیس‌جمهور ناظر بر اصلاح ساختارهاست، نه متوجه افراد
عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه هفتم
دیدار سفیر جدید ایران در نروژ با وزیر امور خارجه