جمعیت هلال‌احمر با توان ۱۸ تیم عملیاتی، ۳ فروند بالگرد، ۲ پهپاد و ۱۵ خودروی نجات و آمبولانس، از ابتدای حادثه آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مازندران به صورت شبانه‌روزی، خدمات‌رسانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند تن از امدادگران جمعیت هلال‌احمر از روز‌های سخت امدادرسانی و اطفای حریق جنگل‌های الیت می‌گویند و اینکه نجات جان هم‌وطنان و خاموشی آتش سرمایه ملی، جنگل‌های الیت، برایشان مهم‌تر است.

یکی از امدادگران جوان می‌گوید: ۳ روز است که در عملیات خاموشی آتش حضور دارم. 

امدادگر دیگری، در حالی که گرد خاکستر بر روی صورتش نشسته، آرام لبخند می‌زند: جان بسیاری از اهالی را نجات دادیم، تعدادشان زیاد بود.

دیگری می‌گوید: مسیر آتش‌سوزی سخت و صعب‌العبور بود، همین امدادرسانی را دشوار کرده بود.

در مجموع ۱۸ تیم عملیاتی و ۳ فروند بالگرد و ۱۵ خودروی نجات و آمبولانس جمعیت هلال احمر در عملیات اطفای حریق جنگل‌های الیت مازندران به صورت شبانه‌روزی، خدمات‌رسانی کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر

 

برچسب ها: هلال احمر ، آتش سوزی جنگل
خبرهای مرتبط
پایان عملیات اصلی مهار آتش در جنگل‌های الیت
گردشگران در جنگل‌های هیرکانی و ارسباران از روشن کردن آتش خودداری کنند/نیرو‌ها در حال لکه گیری الیت هستند
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
آغاز تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام در تهران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی در طرح اکرام/ آغاز پویش «هر خانواده یک صندوق صدقه الکترونیکی»
ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند
شناسایی و انهدام کارگاه تولید قرص‌های مخدر و روانگردان در شهریار
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
آخرین اخبار
خدمات‌رسانی ۱۸ تیم عملیاتی هلال احمر در اطفای حریق جنگل‌های الیت
چمران: راه شهدا همیشه نورانی است و باید به این نور وصل شویم
ترافیک سنگین در جاده‌های کشور/ احتمال اعمال محدودیت تردد در محور‌های شمالی وجود دارد
شناسایی و انهدام کارگاه تولید قرص‌های مخدر و روانگردان در شهریار
اجرای مرحله جدید «کالابرگ» طی هفته جاری/ تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی به روی کالا‌ها در صورت هماهنگی
آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی «قانون الزام» با «بیمه تکمیلی» بازنشستگان
رئیس سازمان بازرسی: با هرگونه قصور در وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی برخورد می‌شود
هوای تهران همچنان قرمز است
سردار رادان: شهدای گمنام در عین بی نشانی نماد هویت، پایمردی و مقاومت هستند
حضرت زهرا (س) الگوی خدمت، انسان‌دوستی و الهام‌بخش مأموریت هلال‌احمر
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
هوای تهران در وضعیت «ناسالم»
آغاز تشییع پیکر‌های پاک ۱۰۰ شهید گمنام در تهران
رشد ۳۰ درصدی کمک‌های مردمی در طرح اکرام/ آغاز پویش «هر خانواده یک صندوق صدقه الکترونیکی»
اسقاط خودرو در یک سال به اندازه ۷ سال قبل از دولت چهاردهم
آماده‌باش ستاد مدیریت بحران ۴ منطقه تهران برای مراسم تشییع ۱۰۰ شهید گمنام
گسترده‌ترین عملیات اطفای حریق کشور در الیت چالوس؛ استفاده همزمان از ۲ ایلوشین ۴۰تنی
اتمام بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه
پیش ثبت نام حدود ۷۰ هزار نفر برای حج ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش شاخص آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها + فیلم
اعلام زمان ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
نمایش اقتدار بزرگ‌ترین اجتماع بسیجیان پایتخت
پرداخت کمک‌هزینه تأمین وسایل توانبخشی به افراد دارای معلولیت
درخواست از شورای شهر برای تعیین تکلیف آرامستان‌های جدید پایتخت
بازدید رئیس سازمان زندان‌ها از زندان تهران بزرگ
موافقت رئیس‌جمهور با طرح پلیس برای توسعه پایش جاده‌ای و شهری توسط بخش خصوصی
هواپیما‌های آب‌پاش ترکیه‌ای وارد ایران شدند
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام شد
سردار رادان: بسیج پشتوانه عظیم امنیت و خدمت بی‌منت است