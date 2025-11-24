باشگاه خبرنگاران جوان - چند تن از امدادگران جمعیت هلالاحمر از روزهای سخت امدادرسانی و اطفای حریق جنگلهای الیت میگویند و اینکه نجات جان هموطنان و خاموشی آتش سرمایه ملی، جنگلهای الیت، برایشان مهمتر است.
یکی از امدادگران جوان میگوید: ۳ روز است که در عملیات خاموشی آتش حضور دارم.
امدادگر دیگری، در حالی که گرد خاکستر بر روی صورتش نشسته، آرام لبخند میزند: جان بسیاری از اهالی را نجات دادیم، تعدادشان زیاد بود.
دیگری میگوید: مسیر آتشسوزی سخت و صعبالعبور بود، همین امدادرسانی را دشوار کرده بود.
در مجموع ۱۸ تیم عملیاتی و ۳ فروند بالگرد و ۱۵ خودروی نجات و آمبولانس جمعیت هلال احمر در عملیات اطفای حریق جنگلهای الیت مازندران به صورت شبانهروزی، خدماترسانی کردند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر