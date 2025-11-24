باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین به طرح گزارش شده ژاپن برای استقرار موشک در جزیره یوناگونی در نزدیکی تایوان اعتراض کرد و روز دوشنبه گفت که این اقدام «اقدامی عمدی» است که تنشهای منطقهای را که پیش از این با اظهارات اخیر سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن در مورد تایوان تشدید شده بود، افزایش میدهد.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه گفت: «استقرار سلاحهای تهاجمی در جزایر جنوب غربی نزدیک تایوان چین، اقدامی عمدی است که به تنشهای منطقهای دامن میزند.»
مائو در یک کنفرانس خبری در پکن گفت: «با توجه به اظهارات نادرست نخست وزیر ژاپن (سانای) تاکایچی در مورد تایوان، این اقدام بسیار خطرناک است. کشورهای همسایه و جهان باید در حالت آمادهباش باشند.»
اظهارات او پس از آن صورت گرفت که بلومبرگ روز یکشنبه به نقل از شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد که برنامههایی برای استقرار موشکها در جزیره جنوبی یوناگونی در حدود ۱۱۰ کیلومتری (۶۸.۳ مایلی) تایوان اجرا خواهد شد.
کویزومی در پایان اولین سفر خود به پایگاه یوناگونی به خبرنگاران گفت: «این استقرار میتواند به کاهش احتمال حمله مسلحانه به کشورمان کمک کند. این دیدگاه که این امر تنشهای منطقهای را افزایش میدهد، دقیق نیست.»
مائو گفت که این استقرار، قانون اساسی ژاپن را که «صلحطلبی را ارج مینهد» نقض میکند و سیاست امنیتی دیرینه و منحصراً دفاعی این کشور را تضعیف میکند.
او گفت: «نگرانکننده است که در سالهای اخیر، ژاپن سیاستهای امنیتی و دفاعی خود را به شدت تعدیل کرده، بودجه دفاعی را سال به سال افزایش داده، محدودیتهای صادرات اسلحه را کاهش داده، به دنبال توسعه سلاحهای تهاجمی بوده و قصد دارد سه اصل غیرهستهای خود را کنار بگذارد. چین هرگز اجازه نخواهد داد که تحریککنندگان راستگرای ژاپن تاریخ جهان را به عقب برگردانند، هرگز اجازه نخواهد داد که نیروهای خارجی به منطقه تایوان چین دست دراز کنند و هرگز اجازه تجدید حیات نظامیگری ژاپن را نخواهد داد. چین مصمم و قادر به دفاع از حاکمیت ارضی است.»
مائو همچنین در مورد عدم دیدار تاکایچی و لی کیانگ، نخستوزیر چین در طول اجلاس گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی اظهار نظر کرد و گفت: «چین امیدوار است که ژاپن نگرانیهای چین را جدی بگیرد، اظهارات نادرست خود در مورد مسئله تایوان را پس بگیرد و از طریق اقدامات مشخص، صداقت واقعی خود را برای گفتوگو نشان دهد.»
تنشها در اوایل این ماه پس از آن افزایش یافت که تاکایچی گفت هرگونه حمله چین به تایوان میتواند از نظر قانونی به عنوان «وضعیتی تهدیدکننده بقا» تلقی شود و به طور بالقوه به ژاپن اجازه دهد «از حق دفاع جمعی خود استفاده کند».
چین به شدت از این اظهارات انتقاد کرد و بنا به گزارشها صدها هزار گردشگر چینی سفرهای خود به ژاپن را لغو کردند. توکیو اعلام کرد که پکن واردات غذاهای دریایی ژاپن را ممنوع کرده است، در حالی که چین جلسه سه جانبه وزرای فرهنگ با ژاپن و کره جنوبی را به تعویق انداخت - اقدامی که توکیو از آن انتقاد کرد.
منبع: آناتولی