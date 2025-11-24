کشور‌های اروپایی از احتمال برگزاری مذاکرات حل بحران اوکراین بدون حضور خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام غربی ناشناس گزارش داد که برخی کشور‌های اروپایی از احتمال کنار گذاشته شدن خود از مذاکراتی که ممکن است با ریاست آمریکا میان روسیه و اوکراین برگزار شود، ابراز نگرانی شدید کرده‌اند.

این شبکه توضیح داد که اروپایی‌ها می‌ترسند توافق نهایی بدون مشارکت آنها انجام شود. این اظهارات پس از نشست هیئت آمریکایی با همتایان اوکراینی در ژنو برای بررسی یک طرح احتمالی حل بحران مطرح شده است.

سی‌ان‌ان همچنین اشاره کرد که مشارکت اروپا در هرگونه مذاکرات آینده تحت نظارت آمریکا هنوز قطعی نیست و به نقل از مقام مذکور گفت: «نگرانی وجود دارد که آمریکا اجازه ورود ما به «چادر مذاکرات» را ندهد و قدرت‌های اروپایی از گفت‌و‌گو‌های بحران اوکراین کنار گذاشته شوند».

از سوی دیگر، دولت آمریکا اعلام کرده است که روی تدوین طرحی برای حل بحران کار می‌کند، اما جزئیات آن را در این مرحله فاش نکرده است، چرا که کار روی آن هنوز ادامه دارد.

در مسکو، کرملین تأکید کرده که روسیه همچنان آماده گفت‌و‌گو است. در جریان جلسه‌ای در شورای امنیت روسیه در ۲۱ نوامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور گفت که طرح آمریکا «می‌تواند پایه‌ای برای یک توافق صلح نهایی باشد»، اما متن آن هنوز به‌طور مفصل با طرف روسی بررسی نشده است.

پوتین احتمال داد دلیل این تأخیر، ناتوانی دولت آمریکا در جلب موافقت کی‌یف باشد، زیرا اوکراین و متحدان اروپایی آن «هنوز در توهم به سر می‌برند» و روی وارد کردن «شکست استراتژیک» به روسیه در میدان نبرد حساب کرده‌اند، چیزی که پوتین آن را ناشی از «کمبود اطلاعات واقعی درباره وضعیت خط مقدم» دانست.

