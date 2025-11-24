رئیس جمهور کره جنوبی گفت که کره شمالی و جنوبی در «وضعیت بسیار خطرناکی» هستند که در آن هر لحظه امکان درگیری وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش یونهاپ نیوز، لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی روز دوشنبه گفت که کره شمالی و جنوبی در «وضعیت بسیار خطرناکی» هستند که در آن هر لحظه امکان درگیری تصادفی وجود دارد و برای سئول بسیار مهم است که پیونگ یانگ را به گفتوگو دعوت کند.
لی گفت کره شمالی از پاسخ به درخواستهای سئول برای برقراری ارتباط و نصب نردههای سیم خاردار در امتداد مرز نظامی خودداری میکند، کاری که از پایان جنگ کره ۱۹۵۰-۱۹۵۳ انجام نشده بود.
به گزارش یونهاپ، لی گفت: «روابط بین دو کره بسیار خصمانه و تقابلی شده است و در غیاب حتی سطح اولیه اعتماد، کره شمالی رفتارهای بسیار افراطی از خود نشان میدهد.»
لی در آخرین مرحله سفر خود در پروازی از آفریقای جنوبی، جایی که در اجلاس گروه ۲۰ شرکت کرده بود، به ترکیه با خبرنگاران صحبت میکرد.
کره جنوبی در ۱۷ نوامبر پیشنهاد مذاکرات نظامی با کره شمالی را برای بحث در مورد ترسیم مرز مشخص در امتداد خط مرزی نظامی (MDL) ارائه داد تا از درگیریهای مسلحانه در امتداد مرز که میتواند به طور بالقوه منجر به درگیری گستردهتر شود، جلوگیری شود. کره شمالی به این پیشنهاد پاسخ یا واکنشی نشان نداده است.
امسال بیش از ۱۰ مورد تجاوز مرزی توسط سربازان کره شمالی رخ داده است که برخی از آنها منجر به شلیک گلولههای هشدار دهنده توسط نیروهای کره جنوبی طبق یک پروتکل تعیین شده شده است.
لی گفت که دستیابی به صلح با کره شمالی یک تلاش بلندمدت خواهد بود، اما وقتی یک رژیم صلح پایدار برقرار شود، «بهتر است» کره جنوبی و ایالات متحده رزمایشهای نظامی مشترک خود را متوقف کنند.
پیونگ یانگ چنین رزمایشهایی از سوی متحدان را محکوم کرده و آنها را تمرینهای مقدماتی برای جنگ هستهای علیه خود خوانده است. حدود ۲۸۵۰۰ سرباز و سامانه تسلیحاتی آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند.