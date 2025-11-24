باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «وال استریت ژورنال» گزارشی منتشر کرد که در آن به افزایش خطرات در مراکز بازداشت سوریه که هزاران عضو داعش را در خود جای داده‌اند، اشاره کرده است؛ خطراتی که به‌دلیل کاهش کمک‌های آمریکا رو به تشدید است و می‌تواند به ناآرامی در این مراکز منجر شود.

سازمان ملل و نهاد‌های انسانی شرایط موجود در دو اردوگاه الهول و روج را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف کرده‌اند؛ از جمله کمبود خدمات درمانی و وقوع خشونت علیه زنان.

طبق گزارش، دولت آمریکا در دوره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور حداقل ۱۱۷ میلیون دلار از کمک‌های خود به شمال‌شرق سوریه را کاهش داده که شامل قطع بودجه ۱۵ پروژه در الهول و ۵ پروژه در روج بوده است. یک مرکز در شمال‌شرق سوریه نیز این اطلاعات را تایید کرده است.

جیهان حنان، مدیر اردوگاه الهول، گفت این پروژه‌های قطع‌شده شامل پشتیبانی از مراکز درمانی، برنامه‌های توان‌بخشی، خدمات سلامت روان و ایجاد فضا‌های امن برای کودکان بوده است و حذف این برنامه‌ها باعث می‌شود کودکان بیشتر در معرض افراط‌گرایی قرار بگیرند.

او افزود که سازمان ملل و برخی کشور‌های اروپایی بخشی از کمبود بودجه را جبران کرده‌اند، اما این کمک‌ها اصلا در حد میزان حمایتی نیست که آمریکا قبلا ارائه می‌کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ادعا کرده است: «کمک‌های آمریکا به این اردوگاه‌ها نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. آمریکا مدت بسیار طولانی بار این مسئولیت را به‌تنهایی برداشته است».

هم‌زمان با ادامه بودجه آمریکا برای بازگرداندن برخی بازداشت‌شدگان به کشورهایشان، حنان هشدار داد که داعش از فضای سیاسی شکننده سوریه پس از روی کار آمدن شبه‌نظامیان و کاهش کمک‌ها سوءاستفاده می‌کند تا در مراکز بازداشت تنش و آشوب ایجاد کند.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که داعش تلاش کرده تبلیغات خود را در اردوگاه الهول منتشر کند. این روزنامه به یک پیام صوتی دست یافته که در آن داعش عناصر را به «شورش» و «جهاد فردی در صورت لزوم» برای کمک به بازداشت‌شدگان فرا می‌خواند.

روزنامه همچنین با یک بازداشت‌شده به نام حسین صالح گفت‌و‌گو کرده که ادعا کرده داعش چهار بار برای کشتن او تلاش کرده، زیرا او به پلیس کُردی اردوگاه کمک می‌کرده و به «خیانت» متهم شده است. او اکنون در یک «منطقه امن» داخل اردوگاه زندگی می‌کند.

صالح می‌گوید افراد زیادی در اردوگاه حاضرند برای ۵۰ دلار دست به قتل بزنند، چون هیچ منبع مالی ندارند و با پول داعش کار می‌کنند.

در ادامه، روزنامه از وضعیت زندان الصناعه در الحسکه گزارش می‌دهد، جایی که بازداشت‌شدگان تقریبا هیچ دسترسی به اطلاعات ندارند.

یکی از آنان پرسیده بود: «آیا هنوز جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکاست؟» روزنامه می‌گوید خبرنگاران اجازه ندارند حتی به سوالات ساده زندانیان پاسخ دهند و نگهبانان نیز حق ندارند درباره اخبار جهان چیزی بگویند. برخی زندانیان حتی نمی‌دانند رئیس‌جمهور فعلی سوریه کیست و تصور می‌کنند فقط «بشار اسد کنار رفته است».

مقام‌های زندان می‌گویند: «هرچه کمتر بدانند، امنیت زندان و منطقه بیشتر است».

وال استریت جورنال به نقل از فرماندهان آمریکایی و کارشناسان امنیتی هشدار داده که این بازداشت‌شدگان یک معضل امنیتی پیچیده و جدی ایجاد کرده‌اند.

همچنین، تلاش‌های فرار در بزرگ‌ترین اردوگاه بازداشت شمال‌شرق سوریه، یعنی الهول، امسال افزایش یافته است. به گفته مقام‌های اردوگاه و نیرو‌های کُرد و آمریکایی، هسته‌های خاموش داعش فعال‌اند و در بازرسی‌ها سلاح کشف شده است.

کالین کلارک، مدیر اجرایی مرکز پژوهشی «صوفان»، می‌گوید: «این یک فاجعه است که داریم با چشمان باز می‌بینیم، اما هنوز برای مقابله با آن کاری نمی‌کنیم».

او هشدار داد: «اگر داعش موفق شود یک عملیات فرار از زندان یا مرکز بازداشت انجام دهد، این فاجعه‌بار خواهد بود».

