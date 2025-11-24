باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال برای مردم از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است، اظهار کرد: حتی در احادیث نیز بیکاری نکوهش شده است و اهل‌بیت همواره مردم را به کار و تلاش دعوت کرده‌اند.

وی افزود: دولت، مجلس و مسئولان باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که نرخ بیکاری به صفر نزدیک شود، انتظاری که در استان قم نیز وجود دارد که در این راستا اقدامات خوبی با حمایت استاندار و نمایندگان صورت گرفته و همین امر موجب شده است استان قم به سمت صفر شدن بیکاری حرکت کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته نرخ بیکاری استان ۸.۶ درصد بود که در سال‌جاری به ۶.۵ درصد رسیده است، گفت: باید توجه داشت که بیکاری پنهان همچنان وجود دارد؛ بیکاری آشکار در استان مشاهده نمی‌شود و زمینه کار فراهم است.

روانبخش عنوان کرد: بسیاری از کارخانه‌های قم با حقوق و مزایای مناسب نیروی کار می‌پذیرند و شهرک‌های صنعتی استان نیز آمادگی جذب نیرو دارند، مشکل اصلی بیکاری پنهان، مربوط به افرادی است که در رشته‌هایی تحصیل کرده‌اند که فرصت شغلی کافی برای آنها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، بخش عمده بیکاری استان قم شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، باید هدف این باشد که بازار کار استان به سطحی برسد که بتواند نیرو‌های نخبه را جذب کند تا شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان نباشیم.