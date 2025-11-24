حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش گفت: بخش عمده بیکاری استان قم شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، باید هدف این باشد که بازار کار استان به سطحی برسد که بتواند نیرو‌های نخبه را جذب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال برای مردم از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور است، اظهار کرد: حتی در احادیث نیز بیکاری نکوهش شده است و اهل‌بیت همواره مردم را به کار و تلاش دعوت کرده‌اند.

وی افزود: دولت، مجلس و مسئولان باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که نرخ بیکاری به صفر نزدیک شود، انتظاری که در استان قم نیز وجود دارد که در این راستا اقدامات خوبی با حمایت استاندار و نمایندگان صورت گرفته و همین امر موجب شده است استان قم به سمت صفر شدن بیکاری حرکت کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته نرخ بیکاری استان ۸.۶ درصد بود که در سال‌جاری به ۶.۵ درصد رسیده است، گفت: باید توجه داشت که بیکاری پنهان همچنان وجود دارد؛ بیکاری آشکار در استان مشاهده نمی‌شود و زمینه کار فراهم است.

روانبخش عنوان کرد: بسیاری از کارخانه‌های قم با حقوق و مزایای مناسب نیروی کار می‌پذیرند و شهرک‌های صنعتی استان نیز آمادگی جذب نیرو دارند، مشکل اصلی بیکاری پنهان، مربوط به افرادی است که در رشته‌هایی تحصیل کرده‌اند که فرصت شغلی کافی برای آنها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، بخش عمده بیکاری استان قم شامل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، باید هدف این باشد که بازار کار استان به سطحی برسد که بتواند نیرو‌های نخبه را جذب کند تا شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان نباشیم.

برچسب ها: نرخ بیکاری ، نمایندگان مجلس
خبرهای مرتبط
سهم ناچیز قم از درآمدهای کشور؛ تلاش برای هم‌ترازی با سهم جمعیتی ادامه دارد
کارگران فصلی قم، قربانیان خاموش فصل سرد
رئیس جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی قم معرفی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
آخرین اخبار
تجمل‌گرایی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است
پایان مسابقات کیک بوکسینگ IKN بانوان استان قم
برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارفی به میزبانی قم
هوای قم و قنوات در شرایط ناسالم برای همه گروه‌ها
صادرات فرش ایران به ۵۵ کشور دنیا
دیدار اهالی رسانه قم با خانواده شهید مختارزاده
نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف در قم گشایش یافت
ادارات قم موظف به کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز شدند
تاکید دولت بر حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی
غیرحضوری شدن مدارس و تغییر ساعت کاری ادارات قم