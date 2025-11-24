باشگاه خبرنگاران جوان - در این دیدار، در خصوص روندها و تحولات بینالمللی بهویژه چالشها و خطرات موجود علیه صلح و امنیت بینالمللی در پرتوی نقضهای فاحش حقوق بینالملل و اصول منشور ملل متحد بحث و تبادل نظر شد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به شرایط پرالتهاب جهان از جمله منطقه غرب آسیا به واسطه یکجانبهگرایی ستیزهجویانه آمریکا و تجاوزات و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه، تأکید کرد مقابله با این روند مستلزم مسئولیتپذیری و اقدام موثر از سوی همه دولتها و جامعه مدنی بینالمللی جهت صیانت از دستاوردهای تمدن انسانی و حراست از صلح و حاکمیت قانون میباشد.
آقای دیوید هارلند نیز دیدگاههای خود را در مورد اهمیت تقویت دیپلماسی بهعنوان تنها ابزار موثر برای صلحسازی و حل اختلافات بیان کرد.
نشست امسال مجمع مسقط با موضوع تقویت نهاد میانجیگیری و دیپلماسی، با همکاری مرکز گفتوگوهای بشردوستانه (مستقر در ژنو) و وزارت امور خارجه عمان و نروژ برگزار میشود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت