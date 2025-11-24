فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: باند بین المللی قاچاق مواد مخدر و قرص های ترامادول با هوشیاری مرزبانان هنگ مرزی سرخس شناسایی و متلاشی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مجید شجاع گفت: پس از دریافت برخی اخبار، پایش شبانه روزی و نیز رصد فنی اطلاعاتی مرزبانان هنگ سرخس با استفاده از تجهیزات پایش هوایی سازمانی موفق به شناسایی باند مذکور شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان در چند عملیات غافگیرانه و منظم، چهار متهم به هویت معلوم را دستگیر و بیش از ۳۹ هزار قرص ترامادول به ارزش تقریبی بیش از پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال را به همراه ۲دستگاه کوادکوپتر غول پیکر به همراه باطری های مربوط به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی اظهار کرد: پس از کشف عناصر این شبکه، مرزبانان هنگ مرزی سرخس با پیگیری و پایش شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی سرشبکه این باند بین المللی قاچاق موادمخدر را در بدو ورود به کشور دستگیر کردند.

منبع: ایرنا