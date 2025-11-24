باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شهردار مسکو گفت که پدافند هوایی روسیه روز دوشنبه یک پهپاد اوکراینی را در مسیر مسکو سرنگون کرد و سه فرودگاه که به پایتخت خدمت میکنند را مجبور کرد تا به طور موقت همه پروازها را محدود کنند.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای امدادی در محل سقوط پهپاد در حال فعالیت هستند.
محدودیتهای پروازی در فرودگاههای دوموددوو و ژوکوفسکی اعمال و به سرعت لغو شد، اما از ساعت ۱۰:۱۰ به وقت گرینویچ، این محدودیتها برای فرودگاه شرمتیوو - بزرگترین فرودگاه شهر - همچنان پابرجاست.
منبع: رویترز