مقامات اتحادیه اروپا امروز با مقام‌های ارشد تجاری آمریکا در بروکسل دیدار می‌کنند تا اجرای بخش‌های بیشتری از توافق ژوئیه را پیگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزرای اتحادیه اروپا قرار است امروز (دوشنبه) از مقام‌های ارشد تجاری آمریکا بخواهند بخش‌های بیشتری از توافق تجاری ماه ژوئیه را اجرا کنند؛ از جمله کاهش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد اروپایی و لغو تعرفه‌ها بر برخی کالا‌های تولید اتحادیه اروپا.

هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا و جیمیسون جریر، نماینده تجاری آمریکا امروز در نخستین سفر خود به بروکسل از زمان آغاز به کار، با وزرای تجارت اتحادیه اروپا دیدار می‌کنند.

وزرای اتحادیه اروپا قصد دارند درباره مسائل تجاری فوری گفت‌و‌گو کنند؛ از جمله محدودیت‌های چین بر فلزات خاکی کمیاب و صادرات تراشه‌ها.

بر اساس توافقی که اواخر ژوئیه حاصل شد، آمریکا تعرفه ۱۵ درصدی بر بیشتر کالا‌های اروپایی تعیین کرد و در مقابل، اتحادیه اروپا پذیرفت بسیاری از تعرفه‌ها بر واردات آمریکایی را حذف کند.

اجرای این توافق ممکن است تا ماه مارس یا آوریل طول بکشد، زیرا نیازمند تصویب پارلمان اروپا و دولت‌های اعضای اتحادیه است؛ موضوعی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی، نارضایتی واشنگتن را برانگیخته است.

در حالی که اتحادیه اروپا (با ۲۷ عضو) تأکید می‌کند روند تصویب در مسیر درست پیش می‌رود، این اتحادیه یادآوری می‌کند که بند‌های توافق‌شده‌ای وجود دارد که باید درباره آنها پیشرفت انجام شود؛ از جمله موضوع فولاد و آلومینیوم.

آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی بر فلزات وضع کرده و از اواسط اوت، همین میزان تعرفه را بر محتوای فلزی ۴۰۷ کالای «مشتق‌شده» ،از جمله موتورسیکلت و یخچال، اعمال می‌کند. ممکن است ماه آینده کالا‌های مشتق‌شده بیشتری نیز به این فهرست اضافه شود.

به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، این‌گونه اقدامات، همراه با احتمال اعمال تعرفه‌های جدید بر کامیون‌ها، فلزات بحرانی، هواپیما‌ها و توربین‌های بادی، توافق ژوئیه را تهی از محتوا می‌کند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا به دنبال گسترش فهرست محصولاتی است که فقط مشمول تعرفه‌های کاهش‌یافته آمریکا می‌شوند.

منبع: المیادین

 

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تعرفه تجاری
خبرهای مرتبط
بی‌اعتمادی اتحادیه اروپا به فرستاده ویژه ترامپ درباره اوکراین
سقوط سهام شرکت‌های دفاعی اروپا با اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره
اروپا نگران کنار گذاشته شدن از مذاکرات اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
۷ اکتبری که تمام نشده
اوکراین در بن‌بست صلح
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
دخالت آشکار فرستاده ترامپ در امور عراق
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
آخرین اخبار
اعتصاب سراسری در بلژیک فعالیت مدارس، پرواز‌ها و حمل و نقل عمومی را مختل کرد
چه تغییراتی در طرح صلح ترامپ برای اوکراین ایجاد شده است؟
شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری گینه بیسائو
جدیدترین گوشی هواوی در رده بهترین تاشوها
لبنان و مصر تشدید تنش اسرائیل در جنوب را بررسی کردند
۵ کشته در انفجار استان ادلب سوریه
آتش‌سوزی گسترده در برج‌های بلند هنگ‌کنگ با ۱۴ کشته و ده‌ها زخمی + تصاویر
کلمبیا: سیاست آمریکا در ونزوئلا بر اساس نفت است، نه مبارزه با مواد مخدر
تلاش پارلمان اروپا برای ایجاد محدودیت‌های سنی در رسانه‌های اجتماعی
مسکو: در هیچ توافقی از خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم
لهستان استقرار پهپاد‌ها برای محافظت از راه‌آهن و سایت‌های انرژی را بررسی می‌کند
بقای محدود نیرو‌های آمریکایی در عراق؛ آغاز مذاکرات از ژانویه
تحویل پیکر‌های ۱۵ فلسطینی به غزه در چارچوب معامله تبادل
اوکراین تا پایان سال ۵ میلیارد دلار سلاح دریافت می‌کند
کرملین: سخن گفتن از صلح اوکراین زودهنگام است
انفجار شدید ادلب سوریه را لرزاند+ فیلم
ورود هیأتی از مقامات و فعالان خراسان رضوی به هرات
تنش جدی بین ترامپ و بن سلمان بر سر عادی‌سازی روابط با اسرائیل
اعتماد به طالبان «حماقت» است؛ اسلام‌آباد پرونده طالبان را بست
دومین دفتر حمایت حقوقی از اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری در مشهد افتتاح شد
اعلام قریب‌الوقوع نامزد اتحاد مهینی کردستان برای ریاست جمهوری عراق
اعتراف آمریکا بر ناتوانی ناتو در برابر روسیه برای نجات اوکراین
استقبال امارات از تصمیم ترامپ برای تروریستی خواندن اخوان‌المسلمین
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
۷ اکتبری که تمام نشده
افزایش اندک نفت پس از امید‌ها به توافق اوکراین و روسیه
اوکراین در بن‌بست صلح
ویتکاف در راه مسکو
مرگبارترین سیل سال در اندونزی با حداقل ۱۶ کشته و مفقودی
شکسته شدن دیوار صوتی بر فراز چندین منطقه از عراق