باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزرای اتحادیه اروپا قرار است امروز (دوشنبه) از مقام‌های ارشد تجاری آمریکا بخواهند بخش‌های بیشتری از توافق تجاری ماه ژوئیه را اجرا کنند؛ از جمله کاهش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد اروپایی و لغو تعرفه‌ها بر برخی کالا‌های تولید اتحادیه اروپا.

هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا و جیمیسون جریر، نماینده تجاری آمریکا امروز در نخستین سفر خود به بروکسل از زمان آغاز به کار، با وزرای تجارت اتحادیه اروپا دیدار می‌کنند.

وزرای اتحادیه اروپا قصد دارند درباره مسائل تجاری فوری گفت‌و‌گو کنند؛ از جمله محدودیت‌های چین بر فلزات خاکی کمیاب و صادرات تراشه‌ها.

بر اساس توافقی که اواخر ژوئیه حاصل شد، آمریکا تعرفه ۱۵ درصدی بر بیشتر کالا‌های اروپایی تعیین کرد و در مقابل، اتحادیه اروپا پذیرفت بسیاری از تعرفه‌ها بر واردات آمریکایی را حذف کند.

اجرای این توافق ممکن است تا ماه مارس یا آوریل طول بکشد، زیرا نیازمند تصویب پارلمان اروپا و دولت‌های اعضای اتحادیه است؛ موضوعی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی، نارضایتی واشنگتن را برانگیخته است.

در حالی که اتحادیه اروپا (با ۲۷ عضو) تأکید می‌کند روند تصویب در مسیر درست پیش می‌رود، این اتحادیه یادآوری می‌کند که بند‌های توافق‌شده‌ای وجود دارد که باید درباره آنها پیشرفت انجام شود؛ از جمله موضوع فولاد و آلومینیوم.

آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی بر فلزات وضع کرده و از اواسط اوت، همین میزان تعرفه را بر محتوای فلزی ۴۰۷ کالای «مشتق‌شده» ،از جمله موتورسیکلت و یخچال، اعمال می‌کند. ممکن است ماه آینده کالا‌های مشتق‌شده بیشتری نیز به این فهرست اضافه شود.

به گفته دیپلمات‌های اتحادیه اروپا، این‌گونه اقدامات، همراه با احتمال اعمال تعرفه‌های جدید بر کامیون‌ها، فلزات بحرانی، هواپیما‌ها و توربین‌های بادی، توافق ژوئیه را تهی از محتوا می‌کند.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا به دنبال گسترش فهرست محصولاتی است که فقط مشمول تعرفه‌های کاهش‌یافته آمریکا می‌شوند.

منبع: المیادین