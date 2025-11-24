رئیس جمهور آمریکا در مورد درگیری روسیه و اوکراین تأکید کرد که «ممکن است اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد باور به هرگونه پیشرفت قابل توجه در مذاکرات صلح در مورد درگیری روسیه و اوکراین در حال حاضر هشدار داد، اما تأکید کرد که "ممکن است اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد."

او روز دوشنبه در یک پست اجتماعی نوشت: "آیا واقعاً ممکن است که پیشرفت بزرگی در مذاکرات بین روسیه و اوکراین حاصل شود؟ تا زمانی که آن را ندیده‌اید، باور نکنید، اما ممکن است اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد. "

دیروز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا از "میزان پیشرفت فوق‌العاده" و "احتمالاً پربارترین و معنادارترین جلسه تاکنون" در مورد تلاش‌های صلح اوکراین تمجید کرد، اما افزود که قبل از توافق نهایی با روسیه، "هنوز کار‌هایی باید انجام شود".

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
