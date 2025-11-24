باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه Temps گزارش داد که الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، پس از دیدار‌های بین هیات‌های واشنگتن و کی‌یف در ژنو درباره تسویه بحران اوکراین، به واشنگتن سفر خواهند کرد.

این روزنامه به نقل از نزدیکان رئیس‌جمهور فنلاند نوشت که استاب، دوست جدید رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، روز یکشنبه به همراه ملونی عازم واشنگتن شد.

منابع گزارش دادند که این سیاستمداران پیش از این نیز در ماه اوت سال گذشته به آمریکا سفر کرده بودند تا ولودیمیر زلنسکی را در دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا همراهی کنند.

مجله آلمانی اشپیگل روز شنبه نوشت که متحدان اروپایی اوکراین نسخه ویژه‌ای از سند مربوط به طرح تسویه آمریکایی آماده کرده‌اند و آن را به واشنگتن ارسال کرده‌اند.

پولتیکو نیز گزارش داد که اتحادیه اروپا نسبت به این نگرانی دارد که طرح دولت ترامپ برای حل بحران اوکراین ممکن است شانس موافقت با اعطای وام به کی‌یف در ازای دارایی‌های مسدود شده روسیه را تضعیف کند،.

ملونی در یک نشست خبری پس از نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی گفت که پایه کار برای حل بحران اوکراین باید طرح آمریکایی باشد و بهتر است بر روی آن تمرکز شود تا طرح جایگزین اروپایی.

در همین حال، دولت آمریکا اعلام کرد که در حال تهیه یک طرح برای پایان بحران است، اما از ارائه جزئیات در این مرحله خودداری کرده و اعلام کرد که کار روی آن هنوز ادامه دارد.

منبع: آر تی