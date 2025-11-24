چهارمین اجتماع امت فاطمی شرق تهران؛ ظهر شهادت حضرت زهرا (س) در میدان نبوت با شعار "در سایه عنایت رضوی" برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این اجتماع معنوی از ساعات پیش از نماز ظهر و عصر روز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور خانوادهها، هیئتها و گروههای مذهبی محلات در میدان نبوت آغاز و نماز ظهر و عصر با حضور گسترده مردم اقامه شد. بازنمایی صحن انقلاب حرم مطهر علی ابن موسی الرضا (ع)، "چایخانه امام رضا (ع) " و مشارکت فعال داوطلبان مردمی، این مراسم را به یکی از متفاوتترین آیینهای فاطمی شرق تهران تبدیل کرد.
فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸ در حاشیه این مراسم با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان افزود: تجربه چهار ساله این اجتماع و گسترش حضور مردمی، نشاندهنده این است که آیین سوگواری فاطمیه به یک رویداد هویتساز در منطقه۸ و شرق تهران تبدیل شده است.
وی افزود: میدان نبوت امسال جلوهای کمنظیر از پیوند زیارت رضوی و فرهنگ فاطمی بود. حضور چندین هزارنفری مردم، همراهی خانوادهها، جوانان و مشارکت هیئتها نشان داد که عشق به اهلبیت (ع) در قلب نسلهای جدید زنده و ریشهدار است و همدلی گروههای جهادی و هیئات مذهبی نیز فضایی معنوی را در این روز فراهم کرد.
شهردار منطقه ۸ در پایان به برنامههای پیش از این مراسم اشاره کرد و گفت: طی روزهای منتهی به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میدان نبوت با اجرای آیینهای چهارپایهخوانی، دمامزنی، خطبهخوانی و شعرخوانی در قالب برنامه "ساحت خورشید" به محفل روایتگری فاطمی تبدیل شد که خانوادهها و محلات نقش محوری در اجرای آن داشتند.
گفتنی است در این مراسم معنوی، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دانشمند به تبیین جایگاه و مظلومیت حضرت زهرا (س) و لزوم حفظ حیا در جامعه پرداخت و مداحی کربلایی جواد مقدم و حاج مهدی حسینی، فضای میدان نبوت را آکنده از حزن و ماتم و ذکر حضرت زهرا (س) کرد و لحظاتی عمیق از توسل و سوگواری را رقم زد. همچنین در روضه حضرت زهرا (س) یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲روزه منطقه۸ تهران خانوادههای شهید باکویی، ساداتی و شهیدان یوسفی، میرزایی، حاجی سلطانی، بخت، شیرازی، جودت گرامی داشته شد.
منبع: روابط عمومی شهرداری منطقه۸